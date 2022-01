Švajčiar Feuz vyhral zjazd v Kitzbüheli

Výsledky zjazdu mužov SP v Kitzbüheli:



1. Beat Feuz 1:56,68 min., 2. Marco Odermatt (obaja Švaj.) +0,21 s, 3. Daniel Hemetsberger +0,90, 4. Matthias Mayer (obaja Rak.) +0,94, 5. Johan Clarey (Fr.) +1,17, 6. Aleksander Aamodt Kilde (Nór.) +1,23, 7. Dominik Paris (Tal.) +1,27, 8. Niels Hintermann (Švaj.) +1,42, 9. Christof Innerhofer (Tal.) +1,43, 10. Daniel Danklmaier (Rak.) +1,49



Poradie v SP (po 24 z 35 súťaží): 1. Odermatt 1200 bodov, 2. Kilde 825, 3. Matthias Mayer 692, 4. Feuz 579, 5. Vincent Kriechmayr (Rak.) 564, 6. Paris 446, ..., 114. Adam ŽAMPA 14, 127. Andreas ŽAMPA (obaja SR) 8



Poradie v zjazde (8 z 10):



1. Kilde 445, 2. Feuz 437, 3. Mayer 402, 4. Odermatt 401, 5. Paris 356, 6. Kriechmayr 325

Kitzbühel 23. januára (TASR) - Švajčiarsky lyžiar Beat Feuz triumfoval v nedeľnom zjazde Svetového pohára v rakúskom Kitzbüheli. Na legendárnej zjazdovke Streif prekonal o 21 stotín sekundy krajana a suverénneho lídra celkového hodnotenia SP Marca Odermatta, tretie miesto obsadil domáci Daniel Hemetsberger s odstupom 0,90 s.Tridsaťštyriročný Švajčiar dosiahol na slávnom podujatí tretí triumf v kariére, keď minulý rok dokázal v rakúskom stredisku vyhrať oba zjazdy. Rekordérom Streifu je s piatimi víťazstvami jeho krajan Didier Cuche. Feuz celkovo vyhral v SP v kariére už 13 zjazdov, pridal k nim aj tri triumfy v super-G. Víťaz využil to, že Odermatt urobil chybu v spodnej časti. On sám išiel na jeho úrovni, no v kľúčových pasážach bol o čosi presnejší.citoval víťaza portál laola1.at.povedal Odermatt.V nedeľu súťažiacim situáciu znepríjemňovala nižšia viditeľnosť, v hornej pasáži bola hmla. S náročnými podmienkami sa dobre vyrovnal na radosť domácich divákov Hemetsberger, ktorý však už stratil na víťaza takmer sekundu. Víťaz piatkového zjazdu Aleksander Aamodt Kilde z Nórska skončil šiesty (+1,23).V piatok pre silný vietor vo vrchnej časti organizátori skrátili trať. V nedeľu sa štartovalo na celej zjazdovke, no postupne sa stmievalo. Feuz, ktorý v piatok skončil na 8. mieste, v tejto sezóne slávil prvý zjazdársky úspech. Na konte mal tri tretie miesta, druhý bol vo Wengene. Životný úspech si tretím miestom vybojoval Hemetsberger, vo veku 30 rokov bol doteraz v súťažiach SP len trikrát v prvej desiatke. Najvyššie na štvrtej pozícii skončil v tohtoročnom zjazde vo Wengene, resp. v novembrovom zjazde v Bormiu.zhodnotil Rakúšan.