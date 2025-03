Liga majstrov: Feyenoord čaká odveta v Miláne, šlágrom madridské derby

osemfinále Ligy majstrov - odvety



utorok, 11. marca



18.45 FC Barcelona - Benfica Lisabon /prvý zápas 1:0, rozhodcovia: Letexier - Mugnier, Rahmouni (všetci Fr.)/



21.00 Inter Miláno - Feyenoord Rotterdam /prvý zápas: 2:0, rozhodcovia: Kružliak - Hancko, Pozor (všetci SR)/



21.00 Bayer Leverkusen - Bayern Mníchov /prvý zápas: 0:3, rozhodcovia: Vinčič - Klančnik, Kovačič (všetci Slov.)/



21.00 FC Liverpool - Paríž St. Germain /prvý zápas: 1:0, rozhodcovia: Kovács - Marica, Tunyogi (všetci Rum.)/







streda, 12. marca:



18.45 OSC Lille - Borussia Dortmund /prvý zápas: 1:1, rozhodcovia: Schärer - De Almeida, Erni (všetci Švajč.)/



21.00 FC Arsenal Londýn - PSV Eindhoven /prvý zápas: 7:1, rozhodcovia: Obrenovič - Prapotnik, Kordež (Slov.)/



21.00 Aston Villa - FC Bruggy /prvý zápas: 3:1, rozhodcovia: Siebert - Foltyn, Koslowski (Nem.)/



21.00 Atletico Madrid - Real Madrid /prvý zápas: 1:2, rozhodcovia: Marciniak - Listkiewicz, Kupsik (Poľ.)/

Bratislava 10. marca (TASR) - Futbalisti Feyenoordu Rotterdam, v ktorom pôsobí aj slovenský obranca Dávid Hancko, sa v utorok pokúsia otočiť nepriaznivý vývoj dvojzápasu s Interom Miláno v osemfinále Ligy majstrov. V prvom dueli prehrali doma 0:2, no pred odvetou neskladajú zbrane. Podľa brankára Timona Wellenreuthera je možné všetko.Wellenreuther chytil v prvom zápase pokutový kop Piotra Zielinského a zabránil ešte výraznejšej prehre. "," konštatoval Wellenreuther. Hancko nebude jediný Slovák v zápase, v ktorom sa na trávniku predstaví aj slovenská trojica rozhodcov. Duel povedie Ivan Kružliak s asistentmi Branislavom Hanckom a Jánom Pozorom, štvrtým rozhodcom bude Peter Kralovič.Víťaz tohto dvojzápasu pocestuje na štvrťfinále do Nemecka, pravdepodobne do Mníchova. Tamojší Bayern je blízko k postupu cez Bayer Leverkusen, nad ktorým v prvom zápase triumfoval 3:0. Zaujímavosťou je, že oba tímy si medzičasom pripísali nečakané domáce prehry v Bundeslige. Leverkusen podľahol Brémam 0:2 a Bayern Bochumu 2:3, hoci viedol 2:0. Víťazný gól hostí strelil Slovák Matúš Bero.Futbalisti londýnskeho Arsenalu spravili suverénny krok k postupu, keď v prvom zápase zvíťazili na ihrisku PSV Eindhoven 7:1. Gól na 2:0 strelil Ethan Nwaneri sa vo veku 17 rokov a 348 dní stal tretím najmladším strelcom v histórii vyraďovacej fázy Ligy majstrov. Tréner Peter Bosz si uvedomuje, že v Londýne by jeho tímu pomohol iba športový zázrak. "," konštatoval Bosz. Arsenal, ktorý medzičasom v Premier League remizoval s Manchestrom United 1:1, sa v prípade postupu stretne s tímom z Madridu. O tom, či to bude Real alebo Atletico rozhodne odveta na Wanda Metropolitano. Real si do odvety nesie náskok 2:1 po víťaznom góle Brahima Diaza z 55. minúty.Ako prví vybehnú do odvety futbalisti FC Barcelony a Benficy Lisabon. Španielsky favorit zvíťazil v prvom zápase 1:0, hoci hral od 22. minúty bez vylúčeného Paua Cubarsiho. Benfica prestrieľala súpera 26:10 (na bránku 8:5), no spokojnejší boli hostia po víťaznom góle Raphinhu v 61. minúte. "," uviedol stredopoliar Pedri. Víťaz tohto dvojzápasu sa stretne s lepším z dvojice OSC Lille - Borussia Dortmund.Odveta francúzsko-nemeckého súboja je na programe v stredu, prvý zápas sa skončil nerozhodne 1:1. "," povedal útočník Lille Hakon Arnar Haraldsson, ktorý v prvom zápase gólom stanovil na konečných 1:1.Futbalisti Paríža St. Germain mali výraznú prevahu nad FC Liverpool, no napokon mu v prvom zápase podľahli 0:1. Súpera prestrieľali 27:2, na bránku 10:1, no brankár lídra Premier League Alisson Becker podal jeden zo životných výkonov. Tesný výsledok však dáva pred odvetou šancu aj francúzskemu tímu. "," povedal veľavravné slová tréner Liverpoolu Arne Slot. "," poznamenal tréner PSG Louis Enrique. Víťaz tohto dvojzápasu sa stretne s lepším z dvojice FC Bruggy - Aston Villa. Anglický tím si z Belgicka priniesol nádejné skóre 3:1.