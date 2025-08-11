< sekcia Šport
Feyenoord čaká ťažká úloha proti Škriniarovmu Fenerbahce
Autor TASR
Bratislava 11. augusta (TASR) - Viacero slovenských futbalistov bude v akcii v utorkových odvetných zápasoch 3. predkola Ligy majstrov. Pútať bude najmä duel Fenerbahce Istanbul s Feyenoordom Rotterdam. Domáci tím s obrancom Milanom Škriniarom prehral pred týždňom na holandskej pôde 1:2, pomohol k tomu aj útočník Leo Sauer. Turci si doma veria a k postupu by im aj podľa trénera Joseho Mourinha mohli pomôcť aj diváci.
Portugalský kormidelník po prvom zápase vyhlásil, že jeho tím bol lepší a dodal: „V Istanbule vás čaká peklo.“ Narážal na hlučných a horkokrvných fanúšikov, ktorí by mali poslať tureckého vicemajstra z uplynulej sezóny do ďalšieho kola. Nelson Semedo, letná posila „Feneru“, pre portál hurriyet.com uviedol: „Veríme a naši fanúšikovia by mali veriť tiež. Vieme, že to dokážeme, tento klub si to zaslúži a aj fanúšikovia. Žiaľ, v prvom zápase sme nedosiahli požadovaný výsledok, dostali sme dva góly. Teraz budeme hrať doma, takže budeme potrebovať našich fanúšikov a podporu všetkých. Nepochybujem o tom, že vytvoria neuveriteľnú atmosféru a hlučné prostredie, aby nás podporili. O tom nepochybujem.“
Pútať pozornosť bude aj súboj medzi Viktoriou Plzeň a Glasgowom Rangers. Na západe Čiech pôsobí slovenský brankár Marián Tvrdoň, český zástupca však bude mať ťažkú úlohu. V Škótsku inkasoval trikrát a nepresadil sa ani raz. „Čaká nás ešte druhý zápas, ďalších deväťdesiat minút, počas ktorých máme šancu s týmto dvojzápasom niečo urobiť. Stav 0:3 nevyzerá dobre, ale stále je to futbal. Vo svete sa už stalo, že tímy otočili aj takýto výsledok počas jedného polčasu. Doma budeme mať našu atmosféru, podporu fanúšikov a vieru v seba. Urobíme maximum, aby sme to otočili,“ povedal pre klubový web stredopoliar Lukáš Červ.
Skvelú pozíciu má naopak Crvena zvezda Belehrad. Srbský majster zvíťazil pred týždňom na ihrisku Lechu Poznaň 3:1 a doma pred tradične skvelou kulisou drží tromfy v rukách. Výborne rozohraný dvojzápas má aj Benfica Lisabon, doma bude chcieť potvrdiť víťazstvo spred týždňa 2:0 s OGC Nice. Portugalčania boli v uplynulých rokoch pravidelným účastníkom vyraďovacej fázy najprestížnejšej európskej súťaže.
Red Bull Salzburg prehral s Clubom Bruggy 0:1 a v odvete v Belgicku sa tak bude musieť tlačiť od úvodu viac do ofenzívy. Zaujímavý duel sa bude hrať aj na Cypre, Pafos FC si v prvom zápase prekvapujúco poradil s Dynamom Kyjev 1:0. Ferencváros Budapešť privíta Ludogorec Razgrad a FC Kodaň zasa Malmö FF. V týchto dueloch diváci pred týždňom gól nevideli. Slovenský šampión ŠK Slovan Bratislava sa od 20.15 h predstaví na domácej pôde s kazašským Kajratom Almaty, "belasí" sa pokúsia postúpiť napriek prehre 0:1 v prvom dueli.
odvetné zápasy 3. predkola Ligy majstrov 2025/2026:
utorok 12. augusta
18.00 Karabach Agdam - FK Škendija 79 /prvý zápas: 1:0/
19.00 FC Kodaň - Malmö FF /prvý zápas: 0:0/
19.00 Viktoria Plzeň - Glasgow Rangers /prvý zápas: 0:3/
19.00 Pafos FC - Dynamo Kyjev /prvý zápas: 1:0/
19.00 Fenerbahce Istanbul - Feyenoord Rotterdam /prvý zápas: 1:2/
19.30 Club Bruggy - Red Bull Salzburg /prvý zápas: 1:0/
20.15 ŠK SLOVAN BRATISLAVA - Kajrat Almaty /prvý zápas: 0:1/
20.15 Ferencváros Budapešť - Ludogorec Razgrad /prvý zápas: 0:0/
21.00 Benfica Lisabon - OGC Nice /prvý zápas: 2:0/
21.00 Crvena zvezda Belehrad - Lech Poznaň /prvý zápas: 3:1/
