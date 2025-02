Feyenoord dočasne povedie Bosschaart

Rotterdam 11. februára (TASR) - Futbalistov Feyenoordu Rotterdam dočasne povedie tréner tímu do 21 rokov Pascal Bosschaart. Na lavičke vystrieda dánskeho kouča Briana Priskeho, s ktorým klub v pondelok ukončil spoluprácu.



Štyridsaťštyriročný Bosschaart má okrem mládežníckych kategórií Feyenoordu skúsenosti z klubov SC Cambuur a FC Dordrecht, kde pôsobil ako asistent trénera. "Sme radi, že Pascal okamžite súhlasil, že tím dočasne povedie. Už som sa rozprával s mnohými hráčmi, zamestnancami a ďalšími zainteresovanými ľuďmi a každý si uvedomuje, že máme stále o čo bojovať," uviedol generálny a technický riaditeľ Feyenoordu Dennis te Kloese pre klubový web. Bosschaartovi budú asistovať John de Wolf a Etienne Reijnen. Niekdajší obranca pôsobil vo Feyenoorde už ako hráč v rokoch 2004 až 2006.



S Priskem, ktorý prišiel do Rotterdamu v lete zo Sparty Praha, klub ukončil spoluprácu pre nepresvedčivé výsledky a chýbajúcu chémiu v tíme. Holandský majster z ročníka 2022/2023 pod jeho vedením nesplnil očakávania v najvyššej domácej súťaži a momentálne figuruje v tabuľke až na piatom mieste s 12-bodovým mankom na Ajax Amsterdam a obhajcu titulu PSV Eindhoven. Viac sa jeho zverencom darilo v Lige majstrov, v ktorej remizovali na ihrisku Manchestru City (3:3) a zdolali napríklad aj Bayern Mníchov (3:0). V play off o osemfinále sa stretnú s AC Miláno. Súčasťou kádra je aj slovenský obranca Dávid Hancko.