Feyenoord núka za Hancka takmer šesť miliónov eur

Praha 11. augusta (TASR) - Holandský futbalový klub Feyenoord Rotterdam vylepšil pôvodnú ponuku a pražskej Sparte aktuálne núka v prepočte takmer šesť miliónov eur (140 mil. Kč - pozn.) za obrancu Dávida Hancka.



Slovenského reprezentanta si finalista úvodnej edície Európskej konferenčnej ligy vyhliadol ako náhradu za argentínskeho obrancu Marcosa Senesiho, ktorý prestúpil do anglického FC Bournemouth. Podľa informácií portálu idnes.cz nechce Sparta prísť o svoju oporu, zároveň však hráčovi nebude brániť v odchode, pokiaľ by si sám prial prestúpiť do Feyenoordu.



Hancko prišiel na Letnú v roku 2019 z Fiorentiny v rámci ročného hosťovania. O rok neskôr si "rudí" uplatnili opciu na trvalý prestup a Hancko sa stal definitívne hráčom Sparty.