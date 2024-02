Bratislava 15. februára (TASR) - Futbalisti Feyenoordu Rotterdam v základnej zostave so slovenským stopérom Dávidom Hanckom remizovali v úvodnom zápase play off o osemfinále Európskej ligy s AS Rím 1:1. Pražská Sparta prehrala na pôde Galatasarayu Istanbul 2:3 po góle Maura Icardiho v nadstavenom čase.