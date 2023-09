Feyenoord s duom Slovákov zdolal Celtic, pomohli mu dve vylúčenia

Bratislava 20. septembra (TASR) - Futbalisti Feyenoordu Rotterdam vstúpili do E-skupiny Ligy majstrov víťazstvom nad Celticom Glasgow 2:0. Pomohli im k tomu aj dve červené karty hostí v druhom polčase, ktoré podľa aktérov definitívne rozhodli o víťazovi. Slovenský obranca Dávid Hancko patril podľa hodnotenia k najlepším hráčom Feyenoordu. Jeho sedemnásťročný krajan Leo Sauer prišiel na ihrisko v 89. minúte a odkrútil si debut v LM.



Domácich nasmeroval k víťazstvu gól stredopoliara Calvina Stengsa z nadstaveného času prvého polčasu. Ten bol dovtedy herne aj gólovo nerozhodný, "gól do šatne" následne domácich naštartoval. "V prvom polčase sme bojovali s tlakom, pod ktorý nás dostal Celtic. Naša reakcia nebola vždy ideálna, ale riskovali sme. Druhý polčas sme začali oveľa lepšie než prvý. Boli sme pokojnejší v defenzívnej hre, trpezlivejší a využili sme otváranie priestorov v ofenzíve. Po červených kartách už bolo rozhodnuté," zhodnotil tréner Feyenoordu Arne Slot. V jeho zostave nechýbal slovenský obranca Dávid Hancko, ktorý odohral celý zápas. Podľa špecializovaného portálu sofascore dostal za výkon známku 7,1, web flashscore ho hodnotením 7,7 považoval za druhého najlepšieho hráča Feyenoordu po Stengsovi.



V 65. minúte domáci za stavu 1:0 neskórovali z pokutového kopu, keď zaváhal Igor Paixao. Nepotrestal tým faul Gustafa Lagerbielkea, ktorý v zápase dohral po druhej žltej karte. Uplynulo iba päť minút, keď oslabenie hostí zvýraznil Odin Thiago Holm, ktorý dostal červenú kartu bez predošlej žltej. "Druhý polčas sme nezačali dobre a dve chyby, ktoré stiahli našu hru na deväť hráčov, rozhodli. Potom bolo naozaj ťažké bojovať a snažiť sa o zvrat v zápase. Treba však dať kredit hráčom za to, ako bojovali aj v oslabení," konštatoval kapitán Celticu Callum McGregor. Domácich definitívne upokojil gól iránskeho útočníka Alirezu Jahanbakhsha v 76. minúte. Feyenoord bol blízko aj k tretiemu gólu, no zásah českého stredopoliara Ondřeja Lingra v nadstavenom čase neplatil pre ofsajd.