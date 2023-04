Feyenoord s Hanckom chce AS Rím vrátiť prehru z finále EKL

Európska liga - 1. zápasy štvrťfinále:



ŠTVRTOK 13. apríla



18.45 Feyenoord Rotterdam - AS Rím



21.00 Juventus Turín - Sporting Lisabon



21.00 Bayer Leverkusen - Union Saint-Gilloise



21.00 Manchester United - FC Sevilla

Bratislava 12. apríla (TASR) - Futbalisti Feyenoordu Rotterdam majú príležitosť pomstiť sa AS Rím za prehru, ktorú utrpeli v minulej sezóne vo finále Európskej konferenčnej ligy (EKL). Obe mužstvá tentokrát na seba narazia vo štvrťfinále Európskej ligy, prvý súboj sa odohrá vo štvrtok 13. apríla o 18.45 h. V obrane domácich by nemal chýbať slovenský reprezentačný obranca Dávid Hancko. Od 21.00 h sa potom odohrajú stretnutia Juventus Turín - Sporting Lisabon, Bayer Leverkusen - Union Saint-Gilloise a Manchester United - FC Sevilla.Feyenoordu sa v prebiehajúcej sezóne darí. Pred týždňom síce vypadol z domáceho pohára po prehre s Ajaxom Amsterdam, no v Eredivisie ťahá sériu ôsmich triumfov a na čele tabuľky má pred Ajaxom náskok ôsmich bodov. Suverénne tak smeruje za prvým ligovým titulom od roku 2017.priznal tréner Feyenoordu Arne Slot, ktorý však podľa webstránky klubu pripustil, že jeho mužstvo nebude proti "vlkom" favoritom:Rimanom by sa úspech v Európske lige zišiel, keďže odmenou za triumf je aj miestenka do Ligy majstrov v budúcom ročníku. V domácej lige zvádzajú o účasť v najprestížnejšej súťaži tuhé boje, aktuálne držia 3. priečku, no iba o dva body pred piatym Interom Miláno.vyhlásil kouč Rimanov Jose Mourinho podľa uefa.com.Aj ďalší taliansky zástupca bude mať motiváciu uspieť. Juventusu Turín patrí po odpočte bodov pre falšovanie záznamov v Serii A momentálne 7. miesto a narazí na Sporting Lisabon. "zhodnotil súpera kouč "starej dámy" Massimiliano Allegri.Pozornosť bude pútať aj súboj medzi Manchestrom United a FC Sevilla. Šesťnásobným šampiónom Európskej ligy sa však aktuálne nedarí na domácej scéne, v La Lige Sevillčanom patrí až 13. miesto. United v Premier League tiež zaostávajú za predsezónnymi očakávaniami, no majú za sebou dve víťazstvá a v tabuľke sú štvrtí.odmietol vopred zložiť zbrane športový riaditeľ španielskeho klubu Monchi.