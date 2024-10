Feyenoord s Hanckom zdolal Benficu, Liverpool stále stopercentný

Liga majstrov - 3. kolo ligovej fázy:



Atalanta Bergamo - Celtic Glasgow 0:0







Stade Brest - Bayer Leverkusen 1:1 (1:1)



Góly: 39. Lees-Melou - 24. Wirtz. Rozhodovali: KRUŽLIAK - HANCKO, POZOR (všetci SR)







Atletico Madrid - OSC Lille 1:3 (1:0)



Góly: 8. Alvarez - 74. a 89. David (z 11 m), 61. Zhegrova







FC Barcelona - Bayern Mníchov 4:1 (3:1)



Góly: 1., 45. a 56. Raphinha, 36. Lewandowski - 18. Kane







Benfica Lisabon - Feyenoord Rotterdam 1:3 (0:2)



Góly: 66. Aktürkoglu - 33. a 90.+2 Milambo, 12. Ueda



/D. Hancko (Feyenoord) odohral celý zápas/







Manchester City - Sparta Praha 5:0 (1:0)



Góly: 58. a 68. Haaland, 3. Foden, 64. Stones, 87. Nunes (z 11 m)



/L. Haraslín (Sparta) hral do 46. min/







RB Lipsko - FC Liverpool 0:1 (0:1)



Gól: 28. Nunez







FC Salzburg - Dinamo Záhreb 0:2 (0:0)



Góly: 49. Kulenovič, 84. Petkovič, ČK: 66. Schlager (Salzburg)







Young Boys Bern - Inter Miláno 0:1 (0:0)



Gól: 90.+3 Thuram





tabuľka po 3. kole:



1. Aston Villa 3 3 0 0 6:0 9



2. FC Liverpool 3 3 0 0 6:1 9



3. Manchester City 3 2 1 0 9:0 7



4. AS Monaco 3 2 1 0 9:4 7



5. Stade Brest 3 2 1 0 7:2 7



6. Bayer Leverkusen 3 2 1 0 6:1 7



7. Inter Miláno 3 2 1 0 5:0 7



8. Sporting Lisabon 3 2 1 0 5:1 7



9. FC Arsenal 3 2 1 0 3:0 7



10. FC Barcelona 3 2 0 1 10:3 6



11. Borussia Dortmund 3 2 0 1 12:6 6



12. Real Madrid 3 2 0 1 8:4 6



13. Benfica Lisabon 3 2 0 1 7:4 6



14. Juventus Turín 3 2 0 1 6:4 6



15. OSC Lille 3 2 0 1 4:3 6



16. Feyenoord Rotterdam 3 2 0 1 6:7 6



17. Atalanta Bergamo 3 1 2 0 3:0 5



18. VfB Stuttgart 3 1 1 1 3:4 4



19. Paríž St. Germain 3 1 1 1 2:3 4



20. Celtic Glasgow 3 1 1 1 6:8 4



21. Sparta Praha 3 1 1 1 4:6 4



22. Dinamo Záhreb 3 1 1 1 6:11 4



23. Bayern Mníchov 3 1 0 2 10:7 3



24. FC Girona 3 1 0 2 4:4 3



25. AC Miláno 3 1 0 2 4:5 3



26. FC Bruggy 3 1 0 2 2:6 3



27. Atletico Madrid 3 1 0 2 3:8 3



28. PSV Eindhoven 3 0 2 1 3:5 2



29. FC Bologna 3 0 1 2 0:4 1



Šachtar Doneck 3 0 1 2 0:4 1



31. RB Lipsko 3 0 0 3 3:6 0



32. Sturm Graz 3 0 0 3 1:5 0



33. CZ Belehrad 3 0 0 3 2:11 0



34. FC Salzburg 3 0 0 3 0:9 0



Young Boys Bern 3 0 0 3 0:9 0



36. SLOVAN BRATISLAVA 3 0 0 3 1:11 0



Bratislava 24. októbra (TASR) - Futbalisti FC Barcelona triumfovali v stredajšom šlágri 3. kola základnej fázy Ligy majstrov nad Bayernom Mníchov 4:1 a pripísali si druhé presvedčivé víťazstvo za sebou. Hetrikom sa v domácom drese blysol Brazílčan Raphinha. Prvú prehru utrpela Sparta Praha, ktorá si odniesla z ihrisku Manchestru City debakel 0:5. V základnej zostave "rudých" nastúpil aj slovenský krídelník Lukáš Haraslín, v prestávke však striedal pre svalové zranenie. Feyenoord Rotterdam s obrancom Dávidom Hanckom slávil druhú výhru v ligovej fáze, keď uspel na pôde Benficy Lisabon 3:1.Stopercentnú bilanciu si naďalej drží Liverpool, ktorý triumfoval v Lipsku 1:0 gólom Darwina Nuneza. "The Reds" spoločne s Aston Villou ako jediní majú po 3. kole na konte plný počet bodov. Okrem City stále neinkasoval v novom ročníku LM ani Inter Miláno (obaja 7 b.), ktorý vydrel víťazstvo 1:0 na pôde Young Boys Bern. O triumfe talianskeho majstra rozhodol gól Marcusa Thurama z nadstaveného času. Predtým nepremenil penaltu za hostí Marko Arnautovič.Duel v Barcelone mal špeciálnu príchuť pre domáceho trénera Hansiho Flicka, ktorý v rokoch 2019–2021 pôsobil práve v Bayerne a vyhral s ním Ligu majstrov, Bundesligu, Nemecký pohár i Superpohár a taktiež Superpohár UEFA. "Barca" otvorila skóre už po pár sekundách od úvodného hvizdu, Fermin Lopez vysunul Raphinhu a ten svoj samostatný únik s prehľadom premenil, keď si položil Manuela Neuera. Hostia sa snažili o okamžitú odpoveď, gól z hlavy Harryho Kanea v 10. minúte zrušil VAR pre ofsajd. Anglický kanonier si to vynahradil o osem minút neskôr, Iňakiho Peňu prekonal v náročnej pozícii po centri Sergea Gnabryho. V ďalšom priebehu mal navrch katalánsky klub, na 2:1 upravil Robert Lewandowski a krátko pred prestávkou zakončil individuálnu akciu parádnou strelou opäť Raphinha. Brazílčan bol pri chuti, v 56. minúte sa dostal do ďalšieho rýchleho brejku, nezastavila ho ani dvojica protihráčov a zvýšil na 4:1, čím skompletizoval hetrik. Bayern tak po zaváhaní na ihrisku Aston Villy (0:1) utrpel druhú prehru za sebou.Sparta nezachytila úvod stretnutia na Etihad Stadium a inkasovala po necelých troch minútach hneď z prvej strely na bránu. Po prihrávke Manuela Akanjiho prenikol Phil Foden stredom ihriska a zvnútra šestnástky namieril po zemi k ľavej tyči - 1:0. V 10. minúte mohol zvýšiť Erling Haaland, jeho hlavičku zázračne vychytal Peter Vindahl. Český zástupca mal prvú šancu v 26. minúte, Haraslín nakopol loptu na Veljka Birmančeviča, ktorý sa predral z pravej strany až do pokutového územia, no jeho krížnu prízemnú strelu vytesnil Stefan Ortega. Potom mal plné ruky práce Vindahl, najmä jeho zásluhou držala Sparta tesné manko. Do druhého dejstva už nenastúpil Haraslín, ktorý si vyžiadal striedanie pre svalové problémy. Po zmene strán sa presadil dorážajúci Nathan Ake, VAR však odhalil, že obranca City sa lopty najprv dotkol rukou. Druhý gól anglického majstra pridal až Haaland, v 57. minúte ešte hlavičkoval do Vindahla, no o dve minúty neskôr ho už prekonal ľavačkou "zlatanovským" spôsobom z akrobatickej pozície. "Rudí" už nedokázali brzdiť ofenzívne akcie domácich, na 3:0 zvýšil hlavou John Stones a potom pridal svoj druhý gól v zápase po rýchlej akcii Haaland. Triumf spečatil z pokutového kopu Nunes. "Citizens" tak ani v treťom zápase v hlavnej fáze LM neinkasovali, nadviazali na predchádzajúce suverénne víťazstvo 4:0 zo štadióna Slovana Bratislava. Navyše vytvorili nový rekord v počte zápasov v LM i Európskom pohári majstrov bez prehry v riadnom hracom čase (26).Feyenoord zvíťazil v Lisabone nad Benficou 3:1, dvakrát skóroval Antoni Milambo. Hancko odohral za holandský klub celý zápas. Slovenský reprezentant nastúpil na poste stopéra, predviedol viacero spoľahlivých obranných zákrokov a v 57. minúte zakončil po výbornom nábehu po štandardke do žrde. Z dorážky dostal loptu do siete Gernot Trauner, no zasiahol VAR a gól neplatil pre ofsajd.Druhú prehru za sebou utrpelo Atletico Madrid, ktoré podľahlo doma Lille 1:3. "Los Colchoneros" síce viedli od 8. minúty zásluhou Juliana Alvareza, no hostia otočili skóre vďaka gólu Edona Zhegrovu a dvoch presných zásahov Jonathana Davida.Stade Brest a Bayer Leverkusen sú stále bez prehry, vo vzájomnom súboji dvoch dovtedy stopercentných tímov hrali nerozhodne 1:1 a na konte tak majú zhodne sedem bodov. "Farmaceuti" začali aktívnejšie a v 24. minúte sa ujali vedenia, keď sa po prihrávke Jonasa Hofmanna presadil prízemnou strelou k bližšej žrdi Florian Wirtz. O chvíľu na to mohol nemecký reprezentant pridať svoj druhý gól, ale tentoraz Marca Bizota neprekonal. Brestu sa podarilo vyrovnať v 39. minúte, po centri Mahdiho Camaru sa blysol nechytateľným volejom Pierre Lees-Melou. V druhom dejstve bol bližšie k víťaznému gólu úradujúci nemecký šampión, ale ďalšie svoje šance nevyužil. Duel vo francúzskom Guingampe viedli slovenskí rozhodcovia na čele s hlavným Ivanom Kružliakom, na čiarach mu asistovali Branislav Hancko a Ján Pozor, štvrtým rozhodcom bol Peter Kráľovič.V ďalšom stretnutí uhral Celtic Glasgow cennú remízu 0:0 na ihrisku úradujúceho šampióna Európskej ligy Atalanty Bergamo. Škótskeho majstra viackrát podržal brankár Kasper Schmeichel, pri hlavičke Maria Pašaliča ho zachránilo brvno. Celtic bodoval druhýkrát po tom, ako v úvodnom kole zdolal doma Slovan Bratislava 5:1.