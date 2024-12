Feyenoord s Hanckom zdolal Spartu, šlágre pre Barcelonu a Juventus

6. kolo ligovej fázy LM



OSC Lille - Sturm Graz 3:2 (2:1)



Góly: 37. Sahraoui, 45.+2 Bakker, 81. Haraldsson - 45.+4 Kiteišvili, 47. Biereth







AC Miláno - CZ Belehrad 2:1 (1:0)



Góly: 42. Leao, 87. Abraham - 67. Radonjič







FC Arsenal - AS Monaco 3:0 (1:0)



Góly: 34. a 78. Saka, 88. Havertz







Borussia Dortmund - FC Barcelona 2:3 (0:0)



Góly: 60. a 78. Guirassy (prvý z 11 m) - 75. a 85. Torres, 53. Raphinha







Feyenoord Rotterdam - Sparta Praha 4:2 (3:1)



Góly: 9. Trauner, 10. Paixao, 30. Hadj Moussa, 63. Gimenez - 43. Rrahmani, 79. Beelen



/D. Hancko (Feyenoord) odohral celý zápas/







Juventus Turín - Manchester City 2:0 (0:0)



Góly: 53. Vlahovič, 75. McKennie







Benfica Lisabon - FC Bologna 0:0







VfB Stuttgart - Young Boys Bern 5:1 (1:1)



Góly: 25. Stiller, 53. Millot, 61. Führich, 66. Vagnoman, 75. Keitel - 6. Lakomy



tabuľka:



1. FC Liverpool 6 6 0 0 13:1 18



2. FC Barcelona 6 5 0 1 21:7 15



3. FC Arsenal 6 4 1 1 11:2 13



4. Bayer Leverkusen 6 4 1 1 12:5 13



5. Aston Villa 6 4 1 1 9:3 13



6. Inter Miláno 6 4 1 1 7:1 13



7. Stade Brest 6 4 1 1 10:6 13



8. OSC Lille 6 4 1 1 10:7 13



.......................................



9. Borussia Dortmund 6 4 0 2 18:9 12



10. Bayern Mníchov 6 4 0 2 17:8 12



11. Atletico Madrid 6 4 0 2 14:10 12



12. AC Miláno 6 4 0 2 12:9 12



13. Atalanta Bergamo 6 3 2 1 13:4 11



14. Juventus Turín 6 3 2 1 9:5 11



15. Benfica Lisabon 6 3 1 2 10:7 10



16. AS Monaco 6 3 1 2 12:10 10



17. Sporting Lisabon 6 3 1 2 11:9 10



18. Feyenoord Rotterdam 6 3 1 2 14:15 10



19. FC Bruggy 6 3 1 2 6:8 10



20. Real Madrid 6 3 0 3 12:11 9



21. Celtic Glasgow 6 2 3 1 10:10 9



22. Manchester City 6 2 2 2 13:9 8



23. PSV Eindhoven 6 2 2 2 10:8 8



24. Dinamo Záhreb 6 2 2 2 10:15 8



........................................



25. Paríž Saint-Germain 6 2 1 3 6:6 7



26. VfB Stuttgart 6 2 1 3 9:12 7



27. Šachtar Doneck 6 1 1 4 5:13 4



28. Sparta Praha 6 1 1 4 7:18 4



29. Sturm Graz 6 1 0 5 4:9 3



30. FC Girona 6 1 0 5 4:10 3



31. CZ Belehrad 6 1 0 5 10:19 3



32. RB Salzburg 6 1 0 5 3:18 3



33. FC Bologna 6 0 2 4 1:7 2



34. RB Lipsko 6 0 0 6 6:13 0



35. SLOVAN BRATISLAVA 6 0 0 6 5:21 0



36. Young Boys Bern 6 0 0 6 3:22 0



Bratislava 11. decembra (TASR) - Futbalisti Feyenoordu Rotterdam so slovenským obrancom Dávidom Hanckom bodovali v druhom stretnutí Ligy majstrov za sebou. V zápase 6. kola ligovej fázy zvíťazili nad Spartou Praha 4:2 a v tabuľke poskočili na 18. priečku. V šlágroch stredajšieho programu triumfovala Barcelona na pôde Borussie Dortmund 3:2 a Manchester City prehral v Turíne s Juventusom 0:2.Feyenoord viedol o dva góly už po desiatich minútach hry. Skóre hlavičkou otvoril Gernot Trauner po rohovom kope a následne sa Igor Paixao blysol ďalekonosnou strelou k pravej žrdi. V 30. minúte to bolo 3:0 po zásahu Anisa Hadja Moussu, Sparte sa ešte pred odchodom do šatní podarilo znížiť po góle Albiona Rrahmaniho. V druhom polčase sa presadil domáci Santiago Tomas Gimenez a české mužstvo už len skorigovalo po vlastnom góle Thomasa Beelena v závere stretnutia. Hancko odohral proti svojmu bývalému tímu celý zápas.Barcelona zvíťazila v piatom dueli v rade a po úvodnej prehre s AS Monaco bola v ďalšom priebehu súťaže stopercentná. Víťazný gól hostí vsietil "žolík" Ferran Torres, ktorý si pripísal hneď dva presné zásahy. V drese Borussie sa taktiež dvakrát presadil Serhou Guirassy, no ani vyrovnávajúci gól na 2:2 v 78. minúte nestačil domácim na bodový zisk. Katalánsky klub je v tabuľke druhý za 18-bodovým Liverpoolom, Dortmundu patrí 9. priečka.V Turíne sa prehĺbila kríza úradujúceho anglického majstra Manchestru City. Mužstvo Pepa Guardiolu zvíťazilo v uplynulých desiatich zápasoch vo všetkých súťažiach len raz. Pod triumf Juventusu sa podpísali Dušan Vlahovič a Weston McKennie. "Citizens" klesli na 22. miesto tabuľky, "stará dáma" je štrnásta.Tretí Arsenal zvíťazil nad Monakom 3:0 a zaznamenal druhú výhru za sebou. Dvoma zásahmi sa zaskvel Bukayo Saka. Tammy Abraham zariadil triumf AC Miláno nad Crvenou zvezdou Belehrad 2:1. Zápas smeroval k deľbe bodov, anglický útočník naklonil misky váh v prospech talianskeho tímu v 87. minúte. Stuttgart zdolal Young Boys 5:1 a duel Benficy Lisabon s Bolognou sa skončil bezgólovou remízou.Hráči Lille zvíťazili nad Sturmom Graz 3:2, o ich triumfe rozhodol striedajúci Hakon Arnar Haraldsson v 81. minúte. Francúzsky klub je na domácej pôde po šiestich vystúpeniach v elitnej súťaži naďalej nezdolaný a v tabuľke mu patrí ôsma priečka.