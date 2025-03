Feyenoord stroskotal na Interi, Hancko: Hrali sme odvážne

Miláno 12. marca (TASR) - Futbalisti Interu Miláno si v utorkovej odvete proti Feyenoordu Rotterdam (2:1) postrážili postup do štvrťfinále Ligy majstrov, v ktorom ich čaká súboj s Bayernom Mníchov. Dvojgólový náskok z úvodného duelu navýšili "nerazzurri" už po ôsmich minútach hry a prakticky zlomili šance súpera. Holandský tím priviedol na trávnik opäť s kapitánskou páskou slovenský obranca Dávid Hancko, podľa ktorého predviedol Feyenoord odvážny výkon.



Inter mal odvetu od začiatku vo svojich rukách a v 8. minúte navýšil komfortný náskok Milánčanov francúzsky útočník Marcus Thuram. Feyenoord sa nakrátko nadýchol v závere prvého dejstva, keď z pokutového kopu vyrovnal Jakub Moder, no premenená penalta domáceho Hakana Calhanogluho z 51. minúty definitívne pochovala nádeje hostí. "Chceli sme hrať odvážne, to od nás žiada tréner Robin van Persie. Myslím si, že sa nám to aj darilo. Inter ukázal svoje kvality," uviedol Hancko podľa oficiálneho portálu uefa.com. Inter nerozhodilo ani ticho na štadióne Giuseppeho Meazzu, keďže domáci fanúšikovia na protest proti zvyšujúcim sa cenám vstupeniek úvodných 20 minút mlčali.



Jubilejný dvojstý zápas Simoneho Inzaghiho vo funkcii trénera Interu doviedol jeho tím po ročnej prestávke do štvrťfinálovej fázy. Thuram sa stal iba druhým hráčom Interu, ktorý skóroval v oboch zápasoch osemfinále LM a prvým od roku 2006, keď sa to podarilo Dejanovi Stankovičovi proti Ajaxu Amstredam. Po stretnutí navyše Thuram priznal, že ho isté obdobie limituje zranenie. "Už mesiac mám problém s členkom, niekedy to bolí menej, inokedy viac. Ešte to však nie je stopercentné," prezradil 27-ročný Francúz.



Milánčania si v sezóne 2022/23 zahrali vo finále Ligy majstrov s neúspešným koncom proti Manchestru City. Inter je v prebiehajúcej sezóne stále v hre o treble, keďže v Serie A priebežne vedie o bod pred SSC Neapol a čaká ho aj semifinále Talianskeho pohára proti mestskému rivalovi AC. Pred 15 rokmi doviedol k trom trofejam milánsky celok portugalský kormidelník Jose Mourinho. "Pokiaľ hráte za Inter, hráte každý zápas na víťazstvo. Ak uspejete, dokážete veľké veci. Všetky tímu sú zdolateľné, rovnako aj Bayern, a to napriek tomu, že je to skvelý tím," dodal Thuram. Inter vyhral uplynulých sedem domácich duelov vo všetkých súťažiach, v Lige majstrov nenašiel premožiteľa už 14 stretnutí, z ktorých 12-krát vyšiel víťazne.