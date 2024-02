Hádzanári Tatrana Prešov prehrali s tímom FH Hafnarfjördur 30:35

osemfinále Európskeho pohára EHF



prvý zápas:



FH Hafnarfjördur - Tatran Prešov 35:30 (15:12)



Najviac gólo FH Hafnarfjördur: Asgeirssson a Adalsteinsson po 6, Fridriksson a Birgisson po 4, zostava a góly Tatrana: Cvitkovič, Čupryna - L. Urban 7, Hernandez 7, Kasatkin 6, Mital 4, Hozman 3, Davidovič 3, Chajan, Sako, Kovács, Fenár, Radčenko, Kravčák, M. Antl, Barros. Rozhodovali: Bosnjak, Marič (obaja Bos.), TH: 2/2 - 5:2, vylúčení: 6:2, 2512 divákov.



/hrá sa v Prešove/

Prešov 16. februára (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov prehrali s islandským tímom FH Hafnarfjördur 30:35 v úvodnom zápase osemfinále Európskeho pohára EHF. Duel sa hral v prešovskej Tatran handball aréne a tá bude dejiskom aj odvety, ktorá je na programe už v sobotu 17. februára od 20.00.Prešovčania sa v úvode zápasu dostali do vedenia 1:0 i 2:1, no odvtedy už iba doťahovali manko. Hafnarfjördur im výraznejšie odskočil od stavu 7:6, keď tromi gólmi upravil na 10:6. Prešovčania v druhom dejstve zdvihli hlavy a hoci prehrávali aj o 5 gólov (16:21, 18:23 i 19:24), dokázali vyrovnať. Za stavu 25:25 však nevyťažili z psychickej výhody a islandský tím v záverečnej desaťminútovke strhol víťazstvo na svoju stranu. Tatran sa dotiahol na 31:30, no odvtedy už skórovali iba hostia.