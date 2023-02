FIA objasňuje pravidlo zákazu politických vyhlásení jazdcov

Paríž 18. februára (TASR) - Medzinárodná automobilová federácia (FIA) vydala v piatok usmernenia k nedávno zavedenému pravidlu v seriáli formuly 1, ktoré zakazuje jazdcom vyjadrovať sa k politickým a kontroverzným otázkam. Pôvodné pravidlo FIA zakazovalo politické, náboženské a osobné vyhlásenia bez predchádzajúceho súhlasu a nevyjadrovalo žiadne obmedzenia, kde sa toto pravidlo uplatňuje. Drvivá väčšina pilotov toto nariadenie kritizovala.



V usmernení sa uvádza, že jazdci môžu vyjadrovať svoje názory na akékoľvek politické, náboženské alebo osobné záležitosti pred, počas a po pretekoch vo svojom vlastnom priestore a mimo rámca medzinárodnej súťaže. "Bolo potrebné poskytnúť samotný usmerňujúci dokument, aby sa uľahčilo uplatňovanie zásad neutrality v rôznych disciplínach motorizmu," uviedla FIA v stanovisku.



FIA povolí slobodu prejavu prostredníctvom vlastných sociálnych médií pretekárov, počas rozhovorov s akreditovanými médiami. Rovnako aj počas tlačovej konferencie FIA, a to len v odpovedi na priame otázky novinárov.



Riadiaci orgán F1 tiež výnimočne umožní pilotom urobiť politické vyhlásenie na medzinárodnej súťaži, ktoré by inak bolo zakázané. Pretekár však musí predložiť žiadosť štyri týždne pred podujatím, v ktorej musí uviesť dôvody, prečo by sa takéto povolenie malo udeliť. FIA poznamenala, že usmernenia upevňujú dlhodobý záväzok federácie chrániť neutralitu motoristického športu.



Sedemnásobný svetový šampión Lewis Hamilton z Mercedesu tento týždeň podľa agentúry AP uviedol, že mu nikto a nič nezabráni v tom, aby sa vyjadril k veciam, ktoré ho zaujímajú a k problémom, ktoré existujú. Jeho tímový kolega George Russell označil toto pravidlo za hlúpe a úplne zbytočné.