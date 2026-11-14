< sekcia Šport
FIA odobrala akreditáciu novinárovi za kritický článok o Leclercovi
Novinárovi periodika Daily Mail neumožnia zúčastniť sa zvyšných troch Veľkých cien po tom, čo v článku kritizoval monackého jazdca Charlesa Leclerca z Ferrari.
Autor TASR
Paríž 14. novembra (TASR) - Medzinárodná automobilová federácia (FIA) odobrala novinársku akreditáciu Britovi Jonathanovi McEvoyovi na zostávajúce preteky ročníka F1. Novinárovi periodika Daily Mail neumožnia zúčastniť sa zvyšných troch Veľkých cien po tom, čo v článku kritizoval monackého jazdca Charlesa Leclerca z Ferrari.
FIA zdôvodnila svoje rozhodnutie tým, že McEvoyov článok „nespĺňal profesionálne štandardy, ktoré sa od akreditovaných novinárov očakávajú“. Riadiaci orgán tohto športu dodal, že ich predpisy umožňujú zrušenie akreditácií bez predchádzajúceho upozornenia a zdôraznil, že bez ohľadu na tieto udalosti môže denník Daily Mail vyslať na miesta konania pretekov iného reportéra.
Šéf športovej redakcie spomínaného denníka Chris Dean uviedol, že zrušenie akreditácie je „bezprecedentným a poburujúcim“ útokom na slobodu tlače a požadoval okamžité obnovenie akreditácie pre McEvoya. Daily Mail tiež oznámil, že bude bojkotovať zvyšok sezóny a zo záverečných troch VC sezóny nebude prinášať spravodajstvo. Britský mediálny odborový zväz Society of Editors, ktorý združuje približne 400 členov, takisto kritizoval rozhodnutie FIA, ktoré „ohrozuje nezávislú športovú žurnalistiku“.
McEvoy, ktorý sa venuje dianiu F1 už viac ako dve desaťročia uviedol, že podľa informácií od FIA sa odobratie jeho akreditácie týka tejto sezóny a na budúcu sezónu by ju mohol získať späť, hoci to FIA oficiálne nepotvrdila. McEvoy vo svojom komentári uverejnenom 4. novembra nazval Leclerca „podlým malým darebákom“ v súvislosti s incidentom v prvom kole VC Mexika, do ktorého bol okrem monackého jazdca zapojený aj jeho tímový kolega Brit Lewis Hamilton. Monačanovi udelili päťsekundovú penalizáciu za získanie výhody mimo trate. Informovala agentúra MTI.
FIA zdôvodnila svoje rozhodnutie tým, že McEvoyov článok „nespĺňal profesionálne štandardy, ktoré sa od akreditovaných novinárov očakávajú“. Riadiaci orgán tohto športu dodal, že ich predpisy umožňujú zrušenie akreditácií bez predchádzajúceho upozornenia a zdôraznil, že bez ohľadu na tieto udalosti môže denník Daily Mail vyslať na miesta konania pretekov iného reportéra.
Šéf športovej redakcie spomínaného denníka Chris Dean uviedol, že zrušenie akreditácie je „bezprecedentným a poburujúcim“ útokom na slobodu tlače a požadoval okamžité obnovenie akreditácie pre McEvoya. Daily Mail tiež oznámil, že bude bojkotovať zvyšok sezóny a zo záverečných troch VC sezóny nebude prinášať spravodajstvo. Britský mediálny odborový zväz Society of Editors, ktorý združuje približne 400 členov, takisto kritizoval rozhodnutie FIA, ktoré „ohrozuje nezávislú športovú žurnalistiku“.
McEvoy, ktorý sa venuje dianiu F1 už viac ako dve desaťročia uviedol, že podľa informácií od FIA sa odobratie jeho akreditácie týka tejto sezóny a na budúcu sezónu by ju mohol získať späť, hoci to FIA oficiálne nepotvrdila. McEvoy vo svojom komentári uverejnenom 4. novembra nazval Leclerca „podlým malým darebákom“ v súvislosti s incidentom v prvom kole VC Mexika, do ktorého bol okrem monackého jazdca zapojený aj jeho tímový kolega Brit Lewis Hamilton. Monačanovi udelili päťsekundovú penalizáciu za získanie výhody mimo trate. Informovala agentúra MTI.