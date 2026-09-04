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FIA prijala na VC Talianska výstrahu pred teplom

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Na snímke britský pretekár Lando Norris z tímu McLaren sa teší z triumfu na Veľkej cene Holandska formuly 1 na okruhu v Zandvoorte v nedeľu 23. augusta 2026. Foto: TASR/AP

Región okolo Milána a Monzy sa pripravuje na horúčavy okolo 35 stupňov Celzia.

Autor TASR
Monza 4. septembra (TASR) - Nadchádzajúce preteky formuly 1 v Monze ovplyvní šiesta vlna tohtoročných horúčav v Taliansku. Medzinárodná automobilová federácia (FIA) preto prijala výstrahu pred teplom. Jazdci budú musieť mať chladiace vesty alebo pridať do svojich monopostov záťaž.

Región okolo Milána a Monzy sa pripravuje na horúčavy okolo 35 stupňov Celzia. „Po obdržaní predpovede počasia od oficiálnych úradov, ktoré predpokladajú teplotu nad 31 stupňov Celzia v nejakom bode pretekov, je vyhlásená výstraha pred horúčavami,“ citovali z oficiálneho vyhlásenia FIA nemecké médiá.

Jazdci, ktorí nevyužijú chladiacu vestu s váhou pol kila, budú mať v monopostoch záťaž, aby nezískali výhodu. FIA plánovala zaviesť chladiace vesty povinne v prípade vysokých teplôt, no piloti sa sťažovali na obmedzený komfort a efektivitu. Najvyššia teplota sa očakáva počas druhého voľného tréningu v piatok (36°C), počas pretekov by to malo byť 33°C.
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