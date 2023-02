FIA spustila proces podávania žiadostí pre nové tímy do súťaže F1

Paríž 2. februára (TASR) - Riadiaci orgán Medzinárodnej automobilovej federácie (FIA) vo štvrtok spustil proces podávania žiadostí pre potenciálne nové tímy, ktoré by mohli v blízkej budúcnosti rozšíriť súťaž F1.



"FIA verí, že sú vhodné podmienky na to, aby záujemcovia, ktorí spĺňajú výberové kritériá, vyjadrili oficiálny záujem o vstup do šampionátu," uviedol vo vyhlásení prezident FIA Mohammed Ben Sulayem. Informáciu priniesla agentúra AP.