FIA upravila pravidlá politických komentárov. Albon je zenpokojený

Londýn 6. feburára (TASR) - Jazdec Formuly 1 Alex Albon uviedol, že piloti F1 sú znepokojení kontroverzným krokom Medzinárodnej automobilovej federácie (FIA). Tá má v úmysle zakázať politické vyhlásenia. Riadiaci orgán F1 aktualizoval svoje pravidlá, aby zabránil "politickým, náboženským, alebo osobným" komentárom bez predchádzajúceho súhlasu.



Krok FIA prichádza po tom, čo jazdci, vrátane sedemnásobného majstra sveta Lewisa Hamiltona a Sebastiana Vettela, ktorý nedávno ukončil kariéru, hovorili o problémoch ako rasizmus, diverzita a životné prostredie. V roku 2020 spustila F1 kampaň "Pretekáme ako jeden" s cieľom bojovať proti nerovnosti a zvýšiť udržateľnosť. Thajský jazdec Albon narodený v Londýne však na úvod sezóny povedal: "Všetkých nás to znepokojuje. Vieme, že politika a postoje sú citlivé oblasti, ale od FIA potrebujeme mať jasno v tom, čo sa nám snaží povedať. Z osobnej stránky je to mätúce. Sme veľmi za iniciatívu We Race as One no zdá sa, že FIA sa od toho vzďaľuje."



Podľa Albona jazdci potrebujú otvorený dialóg o tom, o čo sa FIA snaží: "Ale musíme byť schopní do určitej miery hovoriť slobodne. Veľa ľudí sa na nás pozerá ako na ľudí, ktorí hovoria o problémoch na celom svete a ja cítim, že je to naša zodpovednosť."



Dvadsaťšesťročný Albon sa pripravuje na svoju štvrtú sezónu v F1 a druhú s britským tímom Williams. Bývalý pilot Red Bullu bodoval v minulej sezóne iba trikrát.