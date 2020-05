FIA zrušila ME v pretekoch do vrchu, Dobšinský kopec je stále otázny

Rožňava 30. mája (TASR) - Medzinárodná automobilová federácia (FIA) definitívne zrušila majstrovstvá Európy automobilov v pretekoch do vrchu pre sezónu 2020. Dôvodom je pandémia koronavírusu a s ňou súvisiace dôsledky.



"Vzhľadom na pandémiu COVID-19 a jej dôsledky, rušíme pre sezónu 2020 FIA European Hill Climp Championship a FIA International Hill Climp Cup. Pôvodný kalendár ME zahŕňal 12 podujatí od apríla do septembra 2020," uviedla FIA v oficiálnom stanovisku. "Je to ťažké rozhodnutie, ale v kontexte okolností zároveň najrozumnejšie. Zároveň umožňuje sústrediť naše úsilie na rok 2021. Nasledujúca kopcová sezóna môže prísť s novinkami, v ktorých sa tešíme na zavedenie Performance Factoru pre uzatvorené vozidlá súťažiace v kategórii 1 v Pohári aj v ME," povedal prezident sekcie pre kopcové podujatia FIA Imad Lahoud.



Jedným z dejísk seriálu ME mala byť aj Dobšiná. "Je jasné, že ME v Dobšinej tento rok neuvidíme. O tom, čo to ďalej znamená pre 37. ročník Dobšinského kopca budeme informovať," uviedol tlačový tajomník DK Ľuboš Kašický.