Fiala absolvoval operáciu a vynechá zvyšok základnej časti NHL
Jeho stav opäť zhodnotia lekári na konci dlhodobej časti profiligy.
Autor TASR
Miláno 16. februára (TASR) - Švajčiarsky hokejista Kevin Fiala absolvoval po zranení na olympijskom turnaji úspešnú operáciu zlomenín na ľavej nohe a vynechá zvyšok základnej časti zámorskej NHL. Informoval o tom jeho klub Los Angeles Kings s tým, že jeho stav opäť zhodnotia lekári na konci dlhodobej časti profiligy.
Dvadsaťdeväťročný útočník sa zranil počas zápasu na ZOH 2026 po kolízii s Kanaďanom Tomom Wilsonom. Ten nešťastne narazil do Fialu v 58. minúte. Fialu následne odniesli na nosidlách, pričom kanadskí hráči sa pripojili k súperom a počas jeho odvozu poklepávali hokejkami o ľad. Švajčiari prehrali stretnutie A-skupiny 1:5 a ten istý zápas nedohrali pre zranenia okrem Fialu aj Andrea Glauser a Denis Malgin.
Fiala je aktuálne druhým najproduktívnejším hráčom LA Kings. V 56 dueloch nazbieral 40 bodov (18+22). „Kráľom“ patrí v tabuľke Západnej konferencie 9. miesto.
