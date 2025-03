Fialkovú potešil posun, no trápi ju strelecká forma-neforma

Nové Mesto na Morave 8. marca (TASR) - Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská-Fialková mala po sobotňajšej stíhačke malý dôvod na radosť. Oproti umiestnenie zo šprintu sa posunula o priepastných 18 priečok vyššie, no keďže piatkové rýchlostné preteky pokazila, znamenalo to len 28. pozíciu. Na strelnici spravila tri chyby, čo v momentálnej forme považuje za obstojný výkon.



Bol to pre ňu najväčší skok v týchto dvoch disciplínach po návrate do súťažného pelotónu. V prebiehajúcej sezóne dokázala v stíhačke výrazne poskočiť aj v decembri v Annecy-Le Grand Bornandm, keď 31. miesto z šprintu vylepšila na 16. priečku. "Beriem to určite pozitívne, pretože sa mi po dlhšom čase podarilo v stíhačka posunúť sa výrazne dopredu. To ma veľmi teší, no nič sa nedá robiť s tou mojou zlou východiskovou pozíciou zo včerajšieho šprintu, čo je veľká škoda," uviedla pre TASR po pretekoch.



Tridsaťdvaročná pretekárka mala preteky dobre rozbehnuté, na prvej ležke minula jeden terč, no na druhom bežeckom okruhu mala tretí najrýchlejší čas a výrazne sa posunula. Na oboch stojkách však pridala po chybe a nakoniec to vyšlo na 28. miesto. "Každá chyba posúva dozadu a každá nula zase dopredu, čiže každá jedna rana mrzí. No pri mojej momentálnej streleckej 'forme-neforme' sú tri chyby na štvorpoložkových pretekoch ešte taký lepší výkon," zhodnotila.



Po dvoch individuálnych vystúpeniach v Novom Meste na Morave však nemohla byť celkovo spokojná. "Šprint bol veľmi pokazený, to sa ani nedá hodnotiť. Pre toto som sa určite nevracala do súťažného kolotoča. Takže dúfam, že takých bude v budúcnosti čo najmenej, alebo radšej žiadne," prízvukovala. Naopak, potešilo ju, že na bežkách jej to išlo i napriek nedávnej chorobe: "Čo sa týka bežeckej formy, v podstate som spokojná, pretože som bola chorá a ešte som nebola úplne fit na preteky. Prekvapilo ma, že vládzem a dokážem bojovať."



Do prebiehajúcej sezóny nastúpila po narodení dcérky a teraz musí skĺbiť materské povinnosti s tými vrcholnej športovkyne. Nie vždy je to jednoduché, no môže sa spoľahnúť na rodinu a aj vďaka nej mohla navštíviť SP na Morave aj s potomkom. "Je tu dcérka aj moji rodičia. Realita je taká, že úlohu maminky za mňa momentálne preberajú moji rodičia. Ja sa môžem s mojou dcérkou akurát párkrát za deň pritúliť a pohrať, ale aj to pre mňa znamená veľa a som im vďačná, že mi takto pomáhajú. Asi by som nezvláda aj na 100 percent súťažiť a starať sa o dcérku. Vyžaduje si už veľa pozornosti," prezradila Bátovská-Fialková, ktorá sa predstaví ešte v nedeľu v štafete.