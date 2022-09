FIBA vyšetruje bitku medzi dvoma basketbalistkami Mali

Sydney 27. septembra (TASR) - Medzinárodná basketbalová federácia (FIBA) spustila vyšetrovanie sporu medzi dvoma hráčkami reprezentácie Mali, ktorý po zápase so Srbskom v B-skupine MS vyústil do fyzického napadnutia.



Salimatou Kouroumaová mala po prehre 68:81 v mixzóne pred zástupcami médií niekoľkokrát udrieť svoju kolegyňu z národného tímu Kamite Elisabeth Dabouovú. Oddeliť ich od seba museli ďalšie spoluhráčky.



Tím Mali prehral všetky doterajšie duely v základnej skupine šampionátu v Austrálii a stratil šancu na postup do vyraďovacej fázy. Na MS sa dostal na poslednú chvíľu ako náhrada za Nigériu, ktorá sa odhlásila z administratívnych dôvodov. Informovala agentúra AP.