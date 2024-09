FIDE odmieta opätovné prijatie Ruska a Bieloruska, zváži účasť mladých

Budapešť 23. septembra (TASR) - Medzinárodná šachová federácia (FIDE) počas zasadnutia valného zhromaždenia v Budapešti zamietla návrh na opätovné prijatie Ruska a Bieloruska. Zváži však účasť na podujatiach hráčom mladším ako 12 rokov alebo hráčom so zdravotným postihnutím.



Rusko a Bielorusko vyradili v roku 2022 z FIDE pre inváziu Ruska na Ukrajinu, čo ich v podstate vylúčilo z medzinárodných súťaží. V nedeľu kirgizský návrh na opätovné prijatie nezískal dostatok hlasov na to, aby prešiel. "Po dôkladnom zvážení väčšina členov rady FIDE dospela k záveru, že súčasné okolnosti neposkytujú dostatočné dôvody na podporu návrhov Kirgizského šachového zväzu,“ uvádza sa vo vyhlásení, ktoré sprostredkovala agentúra AFP.



Valné zhromaždenie FIDE však hlasovalo za to, aby rada orgánu preskúmala možnosť povoliť súťaženie ruským a bieloruským hráčom mladším ako 12 rokov, respektíve hráčom so zdravotným postihnutím. K tomu kroku sa pristúpilo na základe odporúčania rady FIDE, ktorá vyzvala na "vyvážený a humanitárny prístup".



Rada uviedla, že tento krok najprv prerokuje s Medzinárodným olympijským výborom (MOV) a Medzinárodným paralympijským výborom (IPC). "Veríme, že tento prístup podporuje záväzok FIDE k inkluzívnosti a zároveň rešpektuje medzinárodný rámec."



Nór Magnus Carlsen na štvrtkovom galavečere FIDE na počesť ďalšieho bývalého svetového šampióna Garriho Kasparova vyzval športový orgán, aby Rusko a Bielorusko opätovne neprijímal. Tridsaťtriročný Carlsen je päťnásobný majster sveta, ktorý v rokoch 2013 až 2021 nenašiel premožiteľa. V roku 2023 sa však rozhodol neobhajovať titul.