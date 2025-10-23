Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
FIDE uvažuje potrestať Kramnika za jeho vyjadrenia na Naroditskeho

Ilustračná fotka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Kramnik počas uplynulého roka obviňoval Naroditskeho z podvádzania, na sociálnych sieťach pri tom vo svojich vyjadreniach neuvádzal vecné dôkazy.

Autor TASR
New York 23. októbra (TASR) - Medzinárodná šachová federácia (FIDE) uvažuje potrestať Rusa Vladimira Kramnika za jeho vyjadrenia na adresu nedávno zosnulého amerického šachového veľmajstra Daniela Naroditskeho.

Kramnik počas uplynulého roka obviňoval Naroditskeho z podvádzania, na sociálnych sieťach pri tom vo svojich vyjadreniach neuvádzal vecné dôkazy. Prezident FIDE Arkadij Dvorkovič posunul všetky stanoviská bývalého majstra sveta Etickej a disciplinárnej komisii FIDE na posúdenie. Zároveň prisľúbil náležité opatrenia pri šikane alebo verejnom obťažovaní. Voči Kramnikovej kampani sa ohradilo viacero známych šachistov vrátane Nóra Magnusa Carlsena. Informovala agentúra AP.
