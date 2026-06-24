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Streda 24. jún 2026Meniny má Ján
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FIFA bráni hydratačné prestávky vo všetkých zápasoch na šampionáte

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Na archívnej snímke zo 14. júna 2026 futbalisti Tuniska počas hydratačnej pauzy v zápase základnej F-skupiny Švédsko - Tunisko na majstrovstvách sveta vo futbale v mexickom Monterrey. Foto: TASR/AP

Hydratačné prestávky zaviedla FIFA na svetovom šampionáte oficiálne v snahe znížiť riziko vyčerpania hráčov v zápasoch, ktoré sa hrajú vo vysokých teplotách.

Autor TASR
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Boston 24. júna (TASR) - Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) bráni rozhodnutie zaradiť hydratačné prestávky na MS 2026 aj v zápasoch, v ktorých to klimatické podmienky nevyžadujú. Podľa nich to garantuje rovnaké podmienky pre všetkých účastníkov turnaja.

Hydratačné prestávky zaviedla FIFA na svetovom šampionáte oficiálne v snahe znížiť riziko vyčerpania hráčov v zápasoch, ktoré sa hrajú vo vysokých teplotách. Honduraský rozhodca Said Martinez ju však odpískal aj v 26. minúte stredajšieho stretnutia L-skupiny Anglicko - Ghana (0:0), ktoré sa hralo v Bostone v chladnom počasí za dažďa a tesne predtým v 20. minúte sa navyše už hra prerušila, keď sa zrazili hlavami Reece James a Jordan Ayew. Stretlo sa to s výrazným bučaním fanúšikov, tak ako vo viacerých podobných prípadoch na iných štadiónoch.

Hydratačné prestávky využívajú televízne stanice na vysielanie reklám. „Týkajú sa všetkých tímov vo všetkých dueloch. Iba takým spôsobom sa garantujú rovnaké podmienky pre všetkých účastníkov turnaja,“ uviedla FIFA v oficiálnom vyhlásení podľa DPA.
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