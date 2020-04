FIFA by mohla zaviesť tretie prestupové obdobie

Berlín 12. apríla (TASR) - Predstavitelia Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) naznačili, že uvažujú o zavedení tretieho prestupového termínu pre pandémiu koronavíruu. Stalo by sa tak v prípade, že by situácia znemožnila posunúť druhé prestupové okno v tejto sezóne.



FIFA pracuje s viacerými návrhmi, no momentálne je len ťažko odhadnúť situáciu, kedy by sa mohlo opäť hrať. Riadiaci orgán tiež uvažuje aj o posunutí prestupového obdobia a chce umožniť dokončiť sezónu aj hráčom, ktorých zmluvy s terajšími klubmi vypršia 30. júna. Ak by zlyhala táto možnosť, FIFA môže zaviesť tretie obdobie na prestupy. Momentálne je vo dvoch oknách na transfery vyhradených celkovo maximálne 16 týždňov - 12 týždňov medzi sezónami a 4 týždne uprostred sezóny.



"Budeme flexibilní. Príslušné transferové obdobie sa môže posunúť, aby padlo medzi koniec starej a začiatok novej sezóny," citovala agentúra DPA slová Jamesa Kitchinga, riaditeľa FIFA, pre televíziu ARD.