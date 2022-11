FIFA chce v Katare zvýšiť aktívny hrací čas v zápasoch

Dauha 22. novembra (TASR) - Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) chce dlhšími nadstaveniami zvýšiť aktívny hrací čas v zápasoch počas prebiehajúceho svetového šampionátu v Katare. Informoval o tom šéf rozhodcov FIFA Pierluigi Collina.



Rozhodca v utorňajšom zápase Saudskej Arábie proti Argentíne, v ktorom saudskoarabskí futbalisti senzačne vyhrali 2:1, nechal hráčov hrať ešte 14 minút po riadnom hracom čase. To znamená, že od pondelka sa v Katare odohralo historicky päť najdlhších polčasov na MS. "FIFA chce, aby mali fanúšikovia zo zápasov dobrý zážitok. Nie je to nič nové. Oslavy gólov a posudky video rozhodcov často trvajú tri či štyri minúty. Chceme docieliť to, aby polčasy netrvali 42 či 43 minút aktívnej hry," citovala Collinu agentúra AP.



Predstavitelia FIFA sú už dlho znepokojení klesajúcim počtom efektívneho hracieho času v stretnutiach. Na MS v roku 2014 v Brazílii bola lopta zvyčajne v hre približne 60 minút a na šampionáte v Rusku pred štyrmi rokmi to bolo iba 52 až 58 minút.