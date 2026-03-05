Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
FIFA diskutovala s mexickými orgánmi o bezpečnosti počas MS 2026

Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová. Foto: TASR/AP

Mexiko má hostiť celkom trinásť duelov, ktoré sa uskutočnia v mestách Mexiko, Guadalajara a Monterrey.

Autor TASR
Mexico City 5. marca (TASR) - Predstavitelia Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) diskutovali s mexickými orgánmi o bezpečnosti zápasov, ktoré sa v krajine odohrajú počas letných MS v USA, Kanade a Mexiku. Dôvodom je séria násilnosti po zabití najhľadanejšieho vodcu drogového kartelu Nemesia Rubena Osegueru Cervantesa prezývaného „El Mencho“.

Mexiko má hostiť celkom trinásť duelov, ktoré sa uskutočnia v mestách Mexiko, Guadalajara a Monterrey. „Preskúmali sme protokoly spravodajských informácií, prevencie a operačného nasadenia, ktoré budú zavedené počas tohto medzinárodného podujatia,“ uviedol mexický minister bezpečnosti Omar Garcia Harfuch.

Prezidentka krajiny Claudia Sheinbaumová už skôr sľúbila, že bezpečnosť v priebehu šampionátu bude pre všetkých zúčastnených zaručená. Minulý týždeň telefonovala so šéfom FIFA Giannim Infantinom, ktorý Mexiku vyjadril v súvislosti s organizovaním MS plnú dôveru, pripomenula agentúra AP.
