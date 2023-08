FIFA dočasne suspendovala Rubialesa za aféru s bozkom

Ženeva 26. augusta (TASR) - Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) dočasne na 90 dní suspendovala prezidenta Španielskej futbalovej federácie (RFEF) Luisa Rubialesa. Dôvodom bola aféra z finálového ceremoniálu MS v Sydney, na ktorom šéf španielskeho futbalu pobozkal na ústa čerstvú majsterku sveta Jennifer Hermosovú.



FIFA uviedla, že Rubialesovi pozastavila výkon funkcie až do momentu, kým disciplinárna komisia prešetrí jeho správanie. Prezident RFEF pobozkal Hermosovú na ústa po tom, ako Španielky premiérovo triumfovali na svetovom šampionáte. Rubiales sa navyše krátko predtým chytil za rozkrok. Kombinácia tohto gesta a nevyžiadaného bozku urobila z Rubialesa podľa agentúry AP národnú hanbu, keďže jeho správanie videl v priamom prenose celý svet. Na pódiu navyše stál vedľa španielskej kráľovnej Letizie.



Rubiales sa v piatok na mimoriadnom zasadnutí RFEF za tieto činy ospravedlnil. Zároveň však napriek silnému tlaku španielskych politikov a futbalových predstaviteľov odmietol odstúpiť z postu prezidenta federácie a vyhlásil, že sa stal obeťou honu na čarodejnice zo strany "falošných feministov".



FIFA neuviedla žiadny časový plán rozhodnutia disciplinárnej komisie. Sudcovia tohto orgánu môžu uložiť jednotlivcom sankcie od varovania a pokuty až po pozastavenie činnosti v športe. Krok FIFA prišiel po tom, čo španielska federácia pohrozila zásahom proti Hermosovej za to, že odmietla prijať Rubialesovu verziu vysvetlenia bozku. Pozastavenie činnosti zo strany FIFA by malo šéfovi RFEF znemožniť pracovať vo futbale alebo byť v kontakte s inými funkcionármi.



V sobotu zasiahol aj disciplinárny sudca FIFA Jorge Palacia, aby ochránil základné práva Hermosovej a integritu disciplinárneho prípadu. Palacio nariadil Rubialesovi, aby sa prostredníctvom seba alebo tretí osôb zdržal kontaktovania alebo pokusu o kontaktovanie Hermosovej a jej blízkeho okolia. Rovnako musia postupovať aj všetci funkcionári a zamestnanci RFEF.



Hermosová sa bezprostredne po incidente vyjadrila, že sa jej to nepáčilo. Neskôr však v oficiálnom vyhlásení španielskeho zväzu zmenila svoj názor: "Bolo to úplne spontánne recipročné gesto vzhľadom na veľkú radosť z víťazstva na MS. S prezidentom máme skvelý vzťah. Jeho správanie voči nám všetkým bolo v poriadku a bolo to prirodzené gesto náklonnosti a vďačnosti." Vo štvrtok však vyšlo najavo, že RFEF mala futbalistku k tomuto vyhláseniu prinútiť. Tréner Jorge Vilda údajne vyvíjal na spiatočnej ceste z dejiska tlak na jej rodinu, aby bola v ospravedlňujúcom videu spolu s prezidentom. To odmietla útočníčka i kapitánka tímu Ivana Andresová.



Rubialesovi sa nedostalo verejnej podpory od žiadnej významnej športovej osobnosti a zjednotené politické strany ľavice aj pravice ho vyzvali, aby odstúpil.