FIFA možno zruší pravidlo o zákaze hrať ligové zápasy v zahraničí

New York 9. apríla (TASR) - Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) zváži zmenu pravidla, na základe ktorého nie je dovolené odohrať zápas v rámci najvyššej domácej súťaže v zahraničí. Informovala o tom AP.



Snahu o prinesenie duelov kvalitných európskych toplíg do USA prejavil v auguste 2018 realitný developer Stephen Ross, majiteľ tímu amerického futbalu NFL Miami Dolphins. Na FIFA sa prostredníctvom promotéra obrátil so žiadosťou, aby v januári nasledujúceho roka povolila odohrať stretnutie La Ligy medzi FC Barcelona a FC Girona v Miami, strešná inštitúcia svetového futbalu mu to však neumožnila. Nasledovali ďalšie snahy, všetky narazili na odpor FIFA.



Táto situácia sa môže už v blízkej budúcnosti zmeniť. "FIFA vždy išlo o rast popularity futbalu. Zvažujeme zmenu existujúcich pravidiel o tom, či je možné hrať zápasy mimo domovského územia ligy," uviedla FIFA v stanovisku.