FIFA nasledovala UEFA a zrušila dištanc pre ruské tímy do 17 rokov

Zürich 4. októbra (TASR) - Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) zrušila dištanc pre ruské reprezentačné tímy do 17 rokov. Nasledovala tak príklad Európskej futbalovej únie (UEFA), ktorá nedávno umožnila ruským tímom v tejto vekovej kategórii opäť hrávať súťažné stretnutia.



K podmienkam návratu Ruska do súťaží pod kuratelou FIFA i UEFA je absencia štátnych symbolov - hymny a vlajky. Nasledujúce MS do 17 rokov, ktoré sa začnú 10. novembra v Indonézii, budú ešte bez účasti ruského tímu. Pre pretrvávajúcu inváziu na území Ukrajiny však naďalej zostáva v platnosti dištanc pre ruské tímy nad 17 rokov.