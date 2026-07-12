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FIFA nenašla dôkaz o kontakte lopty s lanom pred gólom Anglicka
K spornému momentu prišlo v závere prvého polčasu.
Autor TASR
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Miami 12. júla (TASR) - Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) nenašla dôkaz o tom, že lopta pred vyrovnávajúcim gólom Anglicka vo štvrťfinále MS proti Nórsku zasiahla lano závesnej kamery nad trávnikom. Angličania napokon zvíťazili 2:1 po predĺžení a postúpili do semifinále.
K spornému momentu prišlo v závere prvého polčasu. Lopta po odkope nórskeho brankára Örjana Nylanda zmenila dráhu letu a následne sa dostala pod kontrolu Anglicka. Ak by arbitri zaznamenali kontakt s lanom, podľa pravidiel by hru prerušili a pokračovalo by sa rozhodcovskou loptou. „Pred gólom Anglicka senzor v lopte počas letu nezaznamenal žiadny výkyv v 'srdcovom tlkote lopty', a preto neexistuje dôkaz, že sa lopta dotkla lana nad ihriskom a zmenila svoj pohyb,“ uviedla FIFA.
Nie je jasné, kedy a akým spôsobom riadiaci orgán svetového futbalu tieto údaje vyhodnotil, pripomenula agentúra AP. Hlavný rozhodca Clement Turpin zápas v danom momente neprerušil a známe nie je ani to, či situáciu preveroval VAR. Nyland, útočník Erling Haaland i tréner Stale Solbakken následne diskutovali s francúzskym arbitrom a svoje výhrady mu tlmočili aj pri odchode do šatní počas polčasovej prestávky.
K spornému momentu prišlo v závere prvého polčasu. Lopta po odkope nórskeho brankára Örjana Nylanda zmenila dráhu letu a následne sa dostala pod kontrolu Anglicka. Ak by arbitri zaznamenali kontakt s lanom, podľa pravidiel by hru prerušili a pokračovalo by sa rozhodcovskou loptou. „Pred gólom Anglicka senzor v lopte počas letu nezaznamenal žiadny výkyv v 'srdcovom tlkote lopty', a preto neexistuje dôkaz, že sa lopta dotkla lana nad ihriskom a zmenila svoj pohyb,“ uviedla FIFA.
Nie je jasné, kedy a akým spôsobom riadiaci orgán svetového futbalu tieto údaje vyhodnotil, pripomenula agentúra AP. Hlavný rozhodca Clement Turpin zápas v danom momente neprerušil a známe nie je ani to, či situáciu preveroval VAR. Nyland, útočník Erling Haaland i tréner Stale Solbakken následne diskutovali s francúzskym arbitrom a svoje výhrady mu tlmočili aj pri odchode do šatní počas polčasovej prestávky.