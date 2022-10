FIFA neudelí sankcie Indonézii, MS hráčov do 20 rokov budú podľa plánu

Jakarta 8. októbra (TASR) - Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) nebude trestať Indonéziu za nepokoje na štadióne v provincii Východná Jáva, kde zomrelo minimálne 131 ľudí. Potvrdil to samotný prezident krajiny Joko Widodo. Štát v juhovýchodnej Ázii by tak budúci rok nemal prísť o právo organizovať MS hráčov do 20 rokov, na ktoré sa kvalifikovalo aj Slovensko.



"Na základe obdržaného listu od FIFA môžem povedať, že žiadne sankcie sme vďakabohu nedostali. Spoločne budeme pracovať na transformácii indonézskeho futbalu. Zvýšime bezpečnosť na všetkých štadiónoch v krajine a vytvoríme protokol pre políciu podľa medzinárodných štandardov," cituje AP prezidenta Widoda.