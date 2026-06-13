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Sobota 13. jún 2026
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FIFA obhajovala údaj o počte divákov na dueli Česka s Kóreou

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Futbalista Kórejskej republiky Oh Hyeon-gyu (vľavo) sa teší z gólu v zápase základnej A-skupiny Kórejská republika - Česko na majstrovstvách sveta vo futbale v mexickom meste Guadalajara vo štvrtok 11. júna 2026. Kórejská republika zvíťazila 2:1. Foto: TASR/AP

FIFA uviedla, že duel v mexickej Guadalajare sledovalo 44.985 divákov. Kapacita štadióna je 45.664 miest, čo podľa federácie predstavuje naplnenosť na úrovni 98,5 percenta.

Autor TASR
Guadalajara 13. júna (TASR) - Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) obhajovala oficiálny údaj o návštevnosti na zápase MS medzi Kórejskou republikou a Českom napriek tomu, že počas televízneho prenosu bolo na tribúnach vidieť množstvo prázdnych miest.

FIFA uviedla, že duel v mexickej Guadalajare sledovalo 44.985 divákov. Kapacita štadióna je 45.664 miest, čo podľa federácie predstavuje naplnenosť na úrovni 98,5 percenta. V televíznych záberoch však bolo viditeľných viacero voľných sedadiel, pripomenula agentúra DPA.

Federácia vysvetlila, že časť fanúšikov sa počas stretnutia zdržiavala v priestoroch štadióna, no mimo svojich miest. „Oficiálne údaje o návštevnosti vychádzajú z počtu naskenovaných vstupeniek a divákov nachádzajúcich sa v areáli štadióna, nie z vizuálneho posúdenia obsadenosti sedadiel v konkrétnom okamihu zápasu,“ vysvetlila FIFA v oficiálnom stanovisku.

Podľa oficiálnych údajov bolo ešte pred štartom šampionátu vypredaných 29 zápasov, zatiaľ čo na ďalších 75 stretnutí zostali vstupenky ešte v predaji. Kritiku predtým vyvolali najmä vysoké ceny lístkov na turnaj v USA, Kanade a Mexiku. Prezident FIFA Gianni Infantino ich v stredu obhajoval s tým, že niektoré vstupenky na MS boli lacnejšie než lístky na univerzitné športové podujatia v USA.
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