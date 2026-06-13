< sekcia Šport
FIFA obhajovala údaj o počte divákov na dueli Česka s Kóreou
FIFA uviedla, že duel v mexickej Guadalajare sledovalo 44.985 divákov. Kapacita štadióna je 45.664 miest, čo podľa federácie predstavuje naplnenosť na úrovni 98,5 percenta.
Autor TASR
Guadalajara 13. júna (TASR) - Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) obhajovala oficiálny údaj o návštevnosti na zápase MS medzi Kórejskou republikou a Českom napriek tomu, že počas televízneho prenosu bolo na tribúnach vidieť množstvo prázdnych miest.
FIFA uviedla, že duel v mexickej Guadalajare sledovalo 44.985 divákov. Kapacita štadióna je 45.664 miest, čo podľa federácie predstavuje naplnenosť na úrovni 98,5 percenta. V televíznych záberoch však bolo viditeľných viacero voľných sedadiel, pripomenula agentúra DPA.
Federácia vysvetlila, že časť fanúšikov sa počas stretnutia zdržiavala v priestoroch štadióna, no mimo svojich miest. „Oficiálne údaje o návštevnosti vychádzajú z počtu naskenovaných vstupeniek a divákov nachádzajúcich sa v areáli štadióna, nie z vizuálneho posúdenia obsadenosti sedadiel v konkrétnom okamihu zápasu,“ vysvetlila FIFA v oficiálnom stanovisku.
Podľa oficiálnych údajov bolo ešte pred štartom šampionátu vypredaných 29 zápasov, zatiaľ čo na ďalších 75 stretnutí zostali vstupenky ešte v predaji. Kritiku predtým vyvolali najmä vysoké ceny lístkov na turnaj v USA, Kanade a Mexiku. Prezident FIFA Gianni Infantino ich v stredu obhajoval s tým, že niektoré vstupenky na MS boli lacnejšie než lístky na univerzitné športové podujatia v USA.
FIFA uviedla, že duel v mexickej Guadalajare sledovalo 44.985 divákov. Kapacita štadióna je 45.664 miest, čo podľa federácie predstavuje naplnenosť na úrovni 98,5 percenta. V televíznych záberoch však bolo viditeľných viacero voľných sedadiel, pripomenula agentúra DPA.
Federácia vysvetlila, že časť fanúšikov sa počas stretnutia zdržiavala v priestoroch štadióna, no mimo svojich miest. „Oficiálne údaje o návštevnosti vychádzajú z počtu naskenovaných vstupeniek a divákov nachádzajúcich sa v areáli štadióna, nie z vizuálneho posúdenia obsadenosti sedadiel v konkrétnom okamihu zápasu,“ vysvetlila FIFA v oficiálnom stanovisku.
Podľa oficiálnych údajov bolo ešte pred štartom šampionátu vypredaných 29 zápasov, zatiaľ čo na ďalších 75 stretnutí zostali vstupenky ešte v predaji. Kritiku predtým vyvolali najmä vysoké ceny lístkov na turnaj v USA, Kanade a Mexiku. Prezident FIFA Gianni Infantino ich v stredu obhajoval s tým, že niektoré vstupenky na MS boli lacnejšie než lístky na univerzitné športové podujatia v USA.