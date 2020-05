FIFA odmieta, že Infantino využíva súkromné lietadlá proti predpisom

Zürich 23. mája (TASR) - Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) odmietla informácie, že jej prezident Gianni Infantino porušil interné pravidlá, keď využil súkromné lietado na cestu zo Surinamu do Zürichu.



Nemecké periodikum Süddeutsche Zeitung v sobotu zverejnilo správu, že Infantino si v roku 2017 objednal súkromný let zo Surinamu do Zürichu, hoci pôvodne mal ísť štandardnou linkou. FIFA oznámila, že vyššie náklady na transport sa v súlade s dohodou dajú ospravedlniť, keďže Infantina vtedy čakali dôležité rokovania, okrem iného aj s Aleksanderom Čeferinom. Nemecké noviny však pripomenuli, že prezident Európskej futbalovej únie (UEFA) bol vtedy na inom mieste.



Infantina kritizujú niektoré média za využívanie súkromných lietadiel od jeho nástupu do funkcie v roku 2016. Správu priniesla DPA.