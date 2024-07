FIFA odobrala Kanaďankám 6 bodov za sledovanie súperiek dronom

Paríž 27. júla (TASR) - Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) potrestala kanadskú ženskú reprezentáciu za škandál so sledovaním súperiek prostredníctvom dronu. Kanadskému družstvu odobrala na olympijskom turnaji šesť bodov a udelila ročný dištanc hlavnej trénerke a dvom jej asistentom. Kanadská futbalová federácia navyše musí zaplatiť pokutu 200.000 švajčiarskych frankov (približne 209.000 eur).



Incident vypukol, keď výprava Nového Zélandu podala sťažnosť na jednotku integrity Medzinárodného olympijského výboru (MOV) po tom, ako spozorovala neznámy dron počas tréningu svojho tímu v St. Etienne. Francúzska polícia operátora dronu krátko po incidente zadržala a ukázalo sa, že ho pilotoval člen kanadského personálu. Oba tímy sa vo štvrtok stretli v A-skupine olympijského turnaja, Kanaďanky v úlohe obhajkýň zlata zvíťazili 2:1.



Hlavnú trénerku kanadskej reprezentácie Bev Prestmanovú, ktorá na OH v Tokiu priviedla tím k titulu, už v piatok prepustili z olympijského tímu. Trénerka podľa informácií Kanadského olympijského výboru o používaní dronu vedela. V sobotu navyše dostala od FIFA aj ročný zákaz činnosti.



Už v stredu museli po vypuknutí kauzy predčasne opustiť OH v Paríži asistentka trénerky Jasmine Manderová a Joseph Lombardi, neakreditovaný analytik kanadskej asociácie. Obaja dostali rovnako ročné tresty.



FIFA v tomto prípade urýchlila disciplinárne konanie, keď požiadala svojich odvolacích sudcov, aby sa chopili kauzy. "Priestmanová a dvaja jej asistenti boli uznaní zodpovednými za nevhodné správanie a porušenie princípov fair play," uviedla svetová federácia vo svojom stanovisku, ktoré sprostredkovala agentúra AP. Priestmanová a Kanadská futbalová federácia majú možnosť sa odvolať na Športový arbitrážny súd (CAS).