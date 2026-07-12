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FIFA po šampionáte preskúma možnosť rozšírenia MS na 64 tímov
Tohtoročný šampionát je prvý v histórii so 48 účastníkmi, pričom predchádzajúcich sedem turnajov v rokoch 1998 až 2022 hralo 32 reprezentácií.
Autor TASR
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New York 12. júla (TASR) - Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) po skončení MS v USA, Kanade a Mexiku preskúma možnosť ďalšieho rozšírenia svetového šampionátu. Prezident FIFA Gianni Infantino v rozhovore pre švajčiarsky portál Bluewin uviedol, že príslušné orgány federácie budú diskutovať o zvýšení počtu účastníkov zo súčasných 48 na 64 tímov už na MS 2030.
„Určite je to téma, ktorú budú po týchto MS skúmať a prerokovávať príslušné komisie. Keď organizujete majstrovstvá sveta, je dôležité organizovať ich pre celý svet, nielen pre Európu a Južnú Ameriku, ale skutočne pre celý svet,“ vysvetlil Infantino. Podľa neho by každá krajina mala mať možnosť snívať o účasti na svetovom šampionáte. „Kvalita tímov je mimoriadne vysoká a neustále rastie na celom svete. Ak menším krajinám nedáte šancu zúčastniť sa na MS, nebudú mať motiváciu ďalej sa zlepšovať,“ dodal.
Tohtoročný šampionát je prvý v histórii so 48 účastníkmi, pričom predchádzajúcich sedem turnajov v rokoch 1998 až 2022 hralo 32 reprezentácií. Infantino označil nový formát za „veľký úspech“. „Každý tím hral na vysokej úrovni. Reprezentácie zo všetkých kontinentov strelili góly a získali aspoň bod. Deväť z desiatich afrických tímov postúpilo do vyraďovacej fázy. Na predchádzajúcich majstrovstvách sveta ich bolo iba päť. To ukazuje, aké dôležité je dať príležitosť všetkým krajinám,“ tvrdí.
Majstrovstvá sveta v roku 2030 budú hostiť Maroko, Portugalsko a Španielsko, pričom úvodné tri zápasy sa odohrajú v Uruguaji, Argentíne a Paraguaji pri príležitosti stého výročia prvého svetového šampionátu. Prípadné rozšírenie na 64 účastníkov by znamenalo ďalšiu úpravu formátu turnaja.
„Určite je to téma, ktorú budú po týchto MS skúmať a prerokovávať príslušné komisie. Keď organizujete majstrovstvá sveta, je dôležité organizovať ich pre celý svet, nielen pre Európu a Južnú Ameriku, ale skutočne pre celý svet,“ vysvetlil Infantino. Podľa neho by každá krajina mala mať možnosť snívať o účasti na svetovom šampionáte. „Kvalita tímov je mimoriadne vysoká a neustále rastie na celom svete. Ak menším krajinám nedáte šancu zúčastniť sa na MS, nebudú mať motiváciu ďalej sa zlepšovať,“ dodal.
Tohtoročný šampionát je prvý v histórii so 48 účastníkmi, pričom predchádzajúcich sedem turnajov v rokoch 1998 až 2022 hralo 32 reprezentácií. Infantino označil nový formát za „veľký úspech“. „Každý tím hral na vysokej úrovni. Reprezentácie zo všetkých kontinentov strelili góly a získali aspoň bod. Deväť z desiatich afrických tímov postúpilo do vyraďovacej fázy. Na predchádzajúcich majstrovstvách sveta ich bolo iba päť. To ukazuje, aké dôležité je dať príležitosť všetkým krajinám,“ tvrdí.
Majstrovstvá sveta v roku 2030 budú hostiť Maroko, Portugalsko a Španielsko, pričom úvodné tri zápasy sa odohrajú v Uruguaji, Argentíne a Paraguaji pri príležitosti stého výročia prvého svetového šampionátu. Prípadné rozšírenie na 64 účastníkov by znamenalo ďalšiu úpravu formátu turnaja.