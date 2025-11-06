< sekcia Šport
FIFA počas žrebu MS 2026 vo Washingtone prvýkrát udelí Cenu za mier
Vo svete, ktorý je čoraz viac rozdelený, je dôležité oceniť veľké úsilie o ukončenie konfliktov, uviedol Infantino.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Miami 6. novembra (TASR) - Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) 5. decembra počas žrebu MS 2026 vo Washingtone prvýkrát udelí Cenu za mier. Oznámil to v Miami prezident FIFA Gianni Infantino, ktorý zdôraznil, že toto ocenenie sa bude udeľovať každoročne.
„Vo svete, ktorý je čoraz viac rozdelený, je dôležité oceniť veľké úsilie o ukončenie konfliktov a zjednotenie ľudí v duchu mieru. Bude to cena, ktorú udelíme v mene futbalových fanúšikov na celom svete," citovala slová Infantina agentúra AP.
„Vo svete, ktorý je čoraz viac rozdelený, je dôležité oceniť veľké úsilie o ukončenie konfliktov a zjednotenie ľudí v duchu mieru. Bude to cena, ktorú udelíme v mene futbalových fanúšikov na celom svete," citovala slová Infantina agentúra AP.