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FIFA poprela, že Infantino volal s Trumpom v snahe udržať si funkciu
Denník New York Post v pondelok informoval, že Infantino po silnejúcej kritike údajne hľadal pomoc u Trumpa a niekoľkokrát sa mu snažil telefonovať, no nezastihol ho.
Autor TASR
Berlín 4. augusta (TASR) - Medzinárodná futbalová federácia poprela správy niektorých médií, že prezident FIFA Gianni Infantino telefonoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v snahe udržať si funkciu. Švajčiar sa ocitol pod paľbou kritiky viacerých regionálnych konfederácií po predložení kontroverzného plánu na predaj podielu na majstrovstvá sveta súkromným investorom.
Infantino ho napokon stiahol, no predstavitelia Európskej futbalovej únie (UEFA) vyhlásili, že už stratil ich dôveru. „Prezident FIFA Gianni Infantino neuskutočnil v uplynulých dňoch žiadne telefonáty s americkým prezidentom Donaldom Trumpom ani s členmi jeho administratívy. Je to obyčajná fikcia," citovala stanovisko FIFA agentúra DPA. Denník New York Post v pondelok informoval, že Infantino po silnejúcej kritike údajne hľadal pomoc u Trumpa a niekoľkokrát sa mu snažil telefonovať, no nezastihol ho.
Infantino ho napokon stiahol, no predstavitelia Európskej futbalovej únie (UEFA) vyhlásili, že už stratil ich dôveru. „Prezident FIFA Gianni Infantino neuskutočnil v uplynulých dňoch žiadne telefonáty s americkým prezidentom Donaldom Trumpom ani s členmi jeho administratívy. Je to obyčajná fikcia," citovala stanovisko FIFA agentúra DPA. Denník New York Post v pondelok informoval, že Infantino po silnejúcej kritike údajne hľadal pomoc u Trumpa a niekoľkokrát sa mu snažil telefonovať, no nezastihol ho.