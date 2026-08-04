Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 4. august 2026Meniny má Dominika
< sekcia Šport

FIFA poprela, že Infantino volal s Trumpom v snahe udržať si funkciu

.
Na snímke Na snímke Gianni Infantino. Foto: TASR

Denník New York Post v pondelok informoval, že Infantino po silnejúcej kritike údajne hľadal pomoc u Trumpa a niekoľkokrát sa mu snažil telefonovať, no nezastihol ho.

Autor TASR
Berlín 4. augusta (TASR) - Medzinárodná futbalová federácia poprela správy niektorých médií, že prezident FIFA Gianni Infantino telefonoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v snahe udržať si funkciu. Švajčiar sa ocitol pod paľbou kritiky viacerých regionálnych konfederácií po predložení kontroverzného plánu na predaj podielu na majstrovstvá sveta súkromným investorom.

Infantino ho napokon stiahol, no predstavitelia Európskej futbalovej únie (UEFA) vyhlásili, že už stratil ich dôveru. „Prezident FIFA Gianni Infantino neuskutočnil v uplynulých dňoch žiadne telefonáty s americkým prezidentom Donaldom Trumpom ani s členmi jeho administratívy. Je to obyčajná fikcia," citovala stanovisko FIFA agentúra DPA. Denník New York Post v pondelok informoval, že Infantino po silnejúcej kritike údajne hľadal pomoc u Trumpa a niekoľkokrát sa mu snažil telefonovať, no nezastihol ho.
.

Neprehliadnite

PADOL REKORD: V Bratislave namerali 39,9 stupňa Celzia

VIDEO: MUNÍCIA V DUNAJI: Mínu previezli na likvidáciu

PÁD LIETADLA PRI OČOVEJ: Zahynuli traja ľudia

Mikloško: Radikalizácia medzi mladými narastá, spúšťačom je i samota