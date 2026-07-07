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FIFA poskytla rozsiahle vyjadrenie k zrušeniu Balogunovho dištancu
FIFA uviedla, že Balogunova červená karta zostáva v platnosti, ako aj jednozápasový trest, ktorý po takomto rozhodnutí rozhodcu nasleduje.
Autor TASR
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New York 7. júla (TASR) - Medzinárodná futbalová federácia FIFA sa rozsiahlo vyjadrila ku kontroverznému rozhodnutiu podmienečne odložiť trest americkému útočníkovi Folarinovi Balogunovi. Ešte pred výkopom zápasu osemfinále MS proti Belgicku, ktoré vyhralo 4:1, vysvetlila v 13 odsekoch priebeh udalostí zo svojho pohľadu. Zároveň zdôvodnila, prečo mala právo podmienečne odložiť automatický trest na jeden zápas a umožniť tak najlepšiemu útočníkovi jedného zo spoluorganizátorov šampionátu nastúpiť proti Belgicku v Seattli.
FIFA uviedla, že Balogunova červená karta zostáva v platnosti, ako aj jednozápasový trest, ktorý po takomto rozhodnutí rozhodcu nasleduje. Verdikt o vylúčení teda podľa nej nebol nesprávny. FIFA však tvrdí, že má právo trest upraviť a podmienečne odložiť jeho výkon. K dôvodom tohto kroku sa v dlhom stanovisku vyjadrila iba jednou vetou: „O pozastavení výkonu uvedeného trestu sa rozhodlo so zohľadnením všetkých osobitných okolností incidentu a dostupných dôkazov.“ FIFA nespresnila, o aké osobitné okolnosti išlo ani o ktoré dôkazy sa opierala.
Balogun dostal červenú kartu pri víťazstve USA 2:0 nad Bosnou a Hercegovinou v šestnásťfinále. Do situácie zasiahol VAR, pričom pôvodne bol za zákrok nariadený iba priamy kop. Po červenej karte hráč automaticky nemôže nastúpiť v nasledujúcom zápase. Deň pred osemfinále medzi USA a Belgickom FIFA podmienečne odložila výkon trestu. Ostrú kritiku vyvolala najmä skutočnosť, že tomu predchádzal telefonát medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a prezidentom FIFA Giannim Infantinom. Informácie priniesla agentúra DPA.
FIFA uviedla, že Balogunova červená karta zostáva v platnosti, ako aj jednozápasový trest, ktorý po takomto rozhodnutí rozhodcu nasleduje. Verdikt o vylúčení teda podľa nej nebol nesprávny. FIFA však tvrdí, že má právo trest upraviť a podmienečne odložiť jeho výkon. K dôvodom tohto kroku sa v dlhom stanovisku vyjadrila iba jednou vetou: „O pozastavení výkonu uvedeného trestu sa rozhodlo so zohľadnením všetkých osobitných okolností incidentu a dostupných dôkazov.“ FIFA nespresnila, o aké osobitné okolnosti išlo ani o ktoré dôkazy sa opierala.
Balogun dostal červenú kartu pri víťazstve USA 2:0 nad Bosnou a Hercegovinou v šestnásťfinále. Do situácie zasiahol VAR, pričom pôvodne bol za zákrok nariadený iba priamy kop. Po červenej karte hráč automaticky nemôže nastúpiť v nasledujúcom zápase. Deň pred osemfinále medzi USA a Belgickom FIFA podmienečne odložila výkon trestu. Ostrú kritiku vyvolala najmä skutočnosť, že tomu predchádzal telefonát medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a prezidentom FIFA Giannim Infantinom. Informácie priniesla agentúra DPA.