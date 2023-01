FIFA potrestala Uruguajčanov za agresívne správanie po zápase s Ghanou

Zürich 27. januára (TASR) - Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) potrestala štvoricu uruguajských reprezentantov za ich agresívne správanie, ktorého sa odpustili po záverečnom zápase skupinovej fázy na MS v Katare proti Ghane (2:0). Brankár Fernando Muslera a obranca Jose Maria Gimenez si odpykajú štvorzápasový dištanc, veteráni Edinson Cavani a Diego Godin budú svojmu tímu chýbať v jednom stretnutí. Informovala AP.



Každý z kvarteta hráčov musí tiež zaplatiť pokutu do výšky 20.000 švajčiarskych frankov a zúčastniť sa na verejnoprospešných prácach v rámci futbalového projektu. Uruguaj síce zdolal Ghanu 2:0, na postup do osemfinále mu to však nestačilo. Frustrovaní Uruguajčania po záverečnom hvizde obkolesili hlavného rozhodcu Daniela Sieberta, Nemec mal podľa nich v nadstavenom čase odpískať jedenástku. Ak by sa tak stalo a premenili by ju, postúpili by do vyraďovacej fázy namiesto Kórejskej republiky. Cavani následne v tuneli pri odchode do šatne rozbil monitor systému VAR.



Uruguajský futbalový zväz zaplatí pokutu 50.000 švajčiarskych frankov a jeho reprezentácia odohrá najbližší domáci zápas pred prázdnym hľadiskom.