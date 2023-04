FIFA potvrdila nové dejisko majstrovstiev sveta, je ním Argentína

Buenos Aires 17. apríla (TASR) - Novým dejiskom futbalových majstrovstiev sveta do 20 rokov sa stala Argentína. Juhoamerická krajina tak nahradila Indonéziu, ktorej Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) odobrala podujatie po protestoch proti účasti izraelskej reprezentácie.



Na turnaji štartujú aj Slováci, ktorí na domácom šampionáte vyhrali v rozhodujúcom dueli o postup nad Rakúskom 1:0. Podujatie sa začne 20. mája a potrvá do 11. júna, žreb základných skupín je na programe v piatok v Zürichu.



"Krajina úradujúcich majstrov sveta privíta budúce hviezdy svetového futbalu," uviedol prezident FIFA Gianni Infantino v oficiálnom vyhlásení, ktoré citovala agentúra AP. Novým organizátorom poďakoval za ich pohotovú reakciu, keďže k rozhodnutiu o zmene dejiska prišlo len začiatkom apríla.



Proti účasti Izraelčanov na podujatí demonštrovali minulý mesiac v Jakarte konzervatívne moslimské skupiny. Nesúhlas vyjadril aj Wayan Koster, guvernér ostrova Bali. Izrael si vybojoval svoju premiérovú účasť na podujatí vlani, keď postúpil na ME do 19 rokov do finále. Na štadióne Antona Malatinského v Trnave vtedy podľahol Anglicku 1:3 po predĺžení.