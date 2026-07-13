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FIFA potvrdila, že gól Anglicka s Nórskom na 2:1 bol regulárny

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Angličan Jude Bellingham (10) strieľa druhý gól svojho tímu do siete nórskeho brankára Örjana Nylanda (1), zatiaľ čo Leo Østigård (4) pomáha brániť v akcii počas štvrťfinálového futbalového zápasu majstrovstiev sveta medzi Nórskom a Anglickom v Miami Gardens na Floride v sobotu 11. júla 2026. Foto: TASR/AP

Vedenie FIFA pre sportschau.de uviedlo, že zábery z kamery „jasne ukazujú, že sa kábel netrasie ani nehýbe“.

Autor TASR
Miami 13. júla (TASR) - Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) potvrdila, že vyrovnávajúci gól Anglicka vo štvrťfinále majstrovstiev sveta proti Nórsku bol regulárny. Spomalené zábery ukázali, že lopta sa pred zásahom Judea Bellinghama nedotkla kábla kamery.

Vedenie FIFA pre sportschau.de uviedlo, že zábery z kamery „jasne ukazujú, že sa kábel netrasie ani nehýbe“. FIFA tiež odmietla špekulácie, že čip v lopte mohol stratiť signál, keď bola vo vzduchu a uviedla, že signál fungoval.

Nóri a ich tréner Stale Solbakken naznačili, že lopta narazila do kábla konštrukcie kamery nad ihriskom po odkope brankára Orjana Nylanda. Lopta sa potom dostala k anglickému hráčovi Anthonymu Gordonovi a Bellingham dal po jeho prihrávke gól na 2:1. Ak by sa lopta dotkla kábla, gól by nemohli uznať. FIFA v prvom pozápasovom vyhlásení uviedla: „Senzor v lopte nepreukázal žiadny dotyk keď bola vo vzduchu a preto neexistujú žiadne dôkazy o tom, že by sa lopta dotkla lana a zmenila jej pohyb.“
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