FIFA prijala dočasný regulačný rámec po Diarrovej žalobe

Paríž 23. decembra (TASR) - Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) oznámila prijatie "dočasného regulačného rámca" týkajúceho sa prestupov hráčov po rozhodnutí Európskeho súdneho dvora (ESD). Tento krok nadväzoval na žalobu bývalého francúzskeho reprezentanta Lassanu Diarru, podľa ktorého boli časti pravidiel v rozpore s právom EÚ.



Rozhodnutie prišlo len niekoľko dní pred otvorením zimného prestupového okna. Zmeny sa týkajú článku 17 predpisov FIFA, ktorými sa upravuje štatút a prestup hráčov. "Rámec rieši pravidlá o odškodnení za porušenie zmluvy, spoločnej a nerozdielnej zodpovednosti, navádzaní na porušenie zmluvy, medzinárodných prestupových certifikátov a konaní pred futbalovým tribunálom," citovala z vyhlásenia FIFA agentúra AFP.



S novými úpravami vyjadrila nesúhlas Medzinárodná federácia profesionálnych futbalistov (FIFPro): "Zmeny nie sú výsledkom kolektívneho vyjednávania. Opatrenia nie sú reakciou na rozhodnutie súdu a neposkytujú právnu ochranu hráčom," posťažovala sa federácia vo vyhlásení, ktoré zverejnila aj BBC.



Diarra podpísal v roku 2013 kontrakt s Lokomotivom Moskva, no o rok neskôr z neho odišiel, pretože mu ruský klub údajne chcel bezdôvodne znížiť plat. Lokomotiv sa po rozviazaní zmluvy obrátil na komoru FIFA pre riešenie sporov so žiadosťou o náhradu škody a federácia hráčovi nariadila zaplatiť moskovskému klubu 10 miliónov eur. Diarra však podal protižalobu, v ktorej žiadal náhradu za nevyplatenú mzdu. Hráč sa sťažoval, že si po odchode z Ruska nemohol nájsť nový klub, pretože podľa predpisov FIFA by bol aj jeho nový zamestnávateľ spoločne zodpovedný za vyplatenie odškodnenia pre Lokomotiv. Najvyšší súd Európskej únie uviedol, že niektoré pravidlá FIFA týkajúce sa prestupov sú v rozpore so zákonmi o slobode pohybu, preto rozhodol v prospech Diarru.