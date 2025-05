FIFA prijala nové opatrenia proti rasizmu, môže ukladať vyššie pokuty

Zürich 10. mája (TASR) - Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) v piatok prijala nové opatrenia proti rasizmu a v budúcnosti môže ukladať výrazne vyššie pokuty. Namiesto doterajšieho maxima jedného milióna švajčiarskych frankov až do výšky piatich miliónov (cca 5,3 milióna eur).



Federácie budú tiež musieť uviesť do súladu svoj vlastný disciplinárny kódex a FIFA sa môže odvolať na Športový arbitrážny súd (CAS), ak sa domnieva, že vnútroštátne sankcie sú nedostatočné, ako je to v prípade dopingových prípadov. Všetky členské asociácie sú tiež povinné uplatňovať trojstupňový postup pri rasistických priestupkoch. Hráči a funkcionári môžu najprv pomôcť identifikovať osoby páchajúce rasovo motivované útoky, aby uľahčili potrebné opatrenia, vrátane vykázania páchateľov zo štadióna. Druhý stupeň je dočasné pozastavenie zápasu. Tímy môžu opustiť ihrisko, porozprávať sa o situácii a vyhodnotiť ju. Poslednou fázou je prerušenie duelu, keď urážky pokračujú, alebo sa situácia nedá upokojiť. Opatrenia by mali nadobudnúť účinnosť v lete.



„Revidovaný disciplinárny poriadok predstavuje zásadnú zmenu v cieli FIFA, ktorým je posilnenie jej regulačného rámca na stíhanie a sankcionovanie diskriminácie a rasovo motivovaných urážok v spolupráci s našimi 211 členskými asociáciami FIFA,“ zdôraznil prezident svetového futbalu Gianni Infantino podľa DPA.