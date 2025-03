FIFA rozdelí medzi účastníkov MS klubov prémie vo výške miliardy eur

New York 5. marca (TASR) - Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) by mala rozdeliť prémie vo výške jednej miliardy eur medzí účastníkov tohtoročných majstrovstiev sveta klubov v USA. Agentúru AFP o tom v stredu informoval zdroj blízky rokovaniam.



Veľký podiel by na tom mal mať decembrový kontrakt s britskou vysielacou službou DAZN, ktorého hodnota by sa mohla vyšplhať až na miliardu eur. FIFA od udelenia vysielacích práv uzatvorila dohody aj so spoločnosťami Coca-Cola, Bank of America, čínskym výrobcom Hisense či belgickými výrobcami piva AB InBev.



V porovnaní s MS v Katare, ktoré sa konali pred troma rokmi, ide o výrazné navýšenie prémií. Na uplynulom svetovom šampionáte si účastníci medzi sebou rozdelili približne 409 miliónov eur, ženským družstvám vyčlenili na MS v roku 2023 zhruba 102 miliónov eur.



Majstrovstvá sveta klubov sa premiérovo odohrajú vo formáte s 32 účastníkmi. Dvanásť štadiónov v USA bude hostiť mužstvá od 14. júna do 13. júla.