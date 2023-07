FIFA rozdelila klubom peniaze za MS 2022, najviac dostalo opäť City

Ženeva 13. júla (TASR) - Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) rozdelila klubom po celom svete dokopy 209 miliónov dolárov za to, že uvoľnili svojich hráčov na majstrovstvá sveta 2022 v Katare. Najviac získal z tejto porcie úradujúci anglický majster Manchester City, ktorý zinkasoval 4,6 milióna USD. Pred štyrmi rokmi dostal až päť miliónov dolárov.



Držiteľ treble za triumf v Premier League, Pohári FA i v Lige majstrov prekonal príjmami z MS aj celkovú čiastku pre kluby z afrického kontinentu. Podľa agentúry AP získalo 18 afrických tímov 4,57 milióna dolárov. Celkovo si polepšilo 440 klubov z 51 krajín, ktoré poslali na šampionát dokopy 837 hráčov. FIFA ich odmenila čiastkami financovanými zo 7,5-miliardového príjmu za štvorročný komerčný cyklus.



Peniaze pochádzajú z programu na podporu klubov - Club benefits Programme, ktorý odštartoval v roku 2010 na MS v JAR. Suverénne najviac peňazí putovalo do európskych klubov - celkovo 159 miliónov dolárov, čo je 76 percent z celkového fondu. Druhým tímom po City bola Barcelona so sumou 4,54 milióna a tretí Bayern Mníchov, ktorý zinkasoval 4,3 milióna USD.