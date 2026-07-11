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FIFA rozpredá finálový trávnik za takmer 400 eur na fragment
Každý kus obsahuje originálny fragment ikonického finálového ihriska, čím sa stáva jedinečným zberateľským predmetom pripomínajúcim jedno z najväčších športových podujatí na svete.
Autor TASR
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New York 11. júla (TASR) - Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) bude po finále majstrovstiev sveta 2026 predávať kúsky trávnika zo záverečného zápasu turnaja. Fanúšikovia si budú môcť zakúpiť malý fragment hracej plochy za približne 445 amerických dolárov, teda za zhruba 390 eur.
FIFA v popise produktu vo svojom internetovom obchode uvádza: „Vlastnite skutočný kúsok futbalovej histórie v podobe autentického fragmentu trávnika z finále majstrovstiev sveta FIFA 2026, ktorý je natrvalo zaliaty v prémiovom akryle s pamätným USB nosičom. Každý kus obsahuje originálny fragment ikonického finálového ihriska, čím sa stáva jedinečným zberateľským predmetom pripomínajúcim jedno z najväčších športových podujatí na svete. Akrylový USB suvenír obsahuje prvok potvrdzujúci pravosť a zároveň slúži ako elegantný moderný výstavný predmet.“
FIFA zároveň upozorňuje, že jednotlivé suveníry budú odoslané, pochopiteľne, až po finálovom zápase, ktorý sa uskutoční v nedeľu 19. júla o 21.00 h SELČ v New Jersey. V súčasnosti je doručenie dostupné iba zákazníkom v USA a Európe.
Trávnik z finálového zápasu budú musieť po turnaji odstrániť tak či tak, keďže štadión využívajú tímy z NFL New York Giants a New York Jets, ktoré hrajú na umelom povrchu nachádzajúcom sa pod dočasne položeným prírodným trávnikom. Mnohí hráči NFL pritom dlhodobo presadzujú, aby sa zápasy amerického futbalu hrali na prírodnej tráve natrvalo.
FIFA v popise produktu vo svojom internetovom obchode uvádza: „Vlastnite skutočný kúsok futbalovej histórie v podobe autentického fragmentu trávnika z finále majstrovstiev sveta FIFA 2026, ktorý je natrvalo zaliaty v prémiovom akryle s pamätným USB nosičom. Každý kus obsahuje originálny fragment ikonického finálového ihriska, čím sa stáva jedinečným zberateľským predmetom pripomínajúcim jedno z najväčších športových podujatí na svete. Akrylový USB suvenír obsahuje prvok potvrdzujúci pravosť a zároveň slúži ako elegantný moderný výstavný predmet.“
FIFA zároveň upozorňuje, že jednotlivé suveníry budú odoslané, pochopiteľne, až po finálovom zápase, ktorý sa uskutoční v nedeľu 19. júla o 21.00 h SELČ v New Jersey. V súčasnosti je doručenie dostupné iba zákazníkom v USA a Európe.
Trávnik z finálového zápasu budú musieť po turnaji odstrániť tak či tak, keďže štadión využívajú tímy z NFL New York Giants a New York Jets, ktoré hrajú na umelom povrchu nachádzajúcom sa pod dočasne položeným prírodným trávnikom. Mnohí hráči NFL pritom dlhodobo presadzujú, aby sa zápasy amerického futbalu hrali na prírodnej tráve natrvalo.