< sekcia Šport
FIFA rozšírila Prestianniho trest, môže sa týkať aj šampionátu
Prvý zápas trestu si už odpykal, keď mu UEFA zakázala nastúpiť proti Realu Madrid v rámci LM vo februári.
Autor TASR
Ženeva 6. mája (TASR) - Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) rozšírila zákaz štartu pre Gianlucu Prestianniho za urážky Viniciusa. Argentínsky futbalista si môže odpykať trest aj na majstrovstvách sveta.
FIFA v stredu potvrdila celosvetový zákaz činnosti pre Prestianniho, ktorý vyradí krídelníka Benficy Lisabon z dvoch zápasov MS 2026, ak bude nominovaný do argentínskeho národného tímu. Európska futbalová únia (UEFA) udelila Prestiannimu pred dvoma týždňami šesťzápasový trest, pričom tri zápasy boli podmienečne odložené, za verbálne urážanie brazílskeho útočníka Realu Madrid Viniciusa v Lige majstrov. Prestianni si pri vyslovení urážky zakryl ústa dresom.
FIFA teraz podľa očakávania vyhovela žiadosti UEFA, aby sa zákaz vzťahoval aj mimo európskych súťaží vrátane majstrovstiev sveta, ktoré sa začínajú v júni v USA, Kanade a Mexiku. „Disciplinárna komisia FIFA rozhodla o rozšírení šesťzápasového zákazu uloženého UEFA hráčovi Benficy Gianlucovi Prestiannimu s celosvetovou platnosťou,“ citovala agentúra AP vyhlásenie FIFA.
Dvadsaťročný krídelník odohral za Argentínu svoj prvý a zatiaľ jediný duel v novembrovom prípravnom stretnutí. Prvý zápas trestu si už odpykal, keď mu UEFA zakázala nastúpiť proti Realu Madrid v rámci LM vo februári. Ak Prestianni nebude nominovaný do argentínskeho tímu, zvyšok trestu si odpyká v niektorej z európskych súťaží organizovaných UEFA v budúcej sezóne.
FIFA v stredu potvrdila celosvetový zákaz činnosti pre Prestianniho, ktorý vyradí krídelníka Benficy Lisabon z dvoch zápasov MS 2026, ak bude nominovaný do argentínskeho národného tímu. Európska futbalová únia (UEFA) udelila Prestiannimu pred dvoma týždňami šesťzápasový trest, pričom tri zápasy boli podmienečne odložené, za verbálne urážanie brazílskeho útočníka Realu Madrid Viniciusa v Lige majstrov. Prestianni si pri vyslovení urážky zakryl ústa dresom.
FIFA teraz podľa očakávania vyhovela žiadosti UEFA, aby sa zákaz vzťahoval aj mimo európskych súťaží vrátane majstrovstiev sveta, ktoré sa začínajú v júni v USA, Kanade a Mexiku. „Disciplinárna komisia FIFA rozhodla o rozšírení šesťzápasového zákazu uloženého UEFA hráčovi Benficy Gianlucovi Prestiannimu s celosvetovou platnosťou,“ citovala agentúra AP vyhlásenie FIFA.
Dvadsaťročný krídelník odohral za Argentínu svoj prvý a zatiaľ jediný duel v novembrovom prípravnom stretnutí. Prvý zápas trestu si už odpykal, keď mu UEFA zakázala nastúpiť proti Realu Madrid v rámci LM vo februári. Ak Prestianni nebude nominovaný do argentínskeho tímu, zvyšok trestu si odpyká v niektorej z európskych súťaží organizovaných UEFA v budúcej sezóne.