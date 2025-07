FIFA sa dohodla s hráčskymi odbormi na trojdňovej prestávke

New York 13. júla (TASR) - Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) sa dohodla s hráčskymi odbormi na nových podmienkach odpočinku. Medzi dvoma zápasmi bude musieť byť minimálne 72-hodinové okno a hráči budú mať na konci každej sezóny najmenej 21 dní dovolenky.



„Toto obdobie by si mal individuálne riadiť každý klub a príslušní hráči, a to aj v závislosti od ich zápasových kalendárov a s ohľadom na platné kolektívne zmluvy,“ uviedla FIFA v oficiálnom vyhlásení. Diskusie sa uskutočnili v New Yorku počas MS klubov, ktoré prebiehajú v novom rozšírenom formáte. Francúzske odbory profesionálnych futbalistov (UNFP) minulý mesiac kritizovali šampionát so slovami, že je „naliehavé zastaviť tento masaker“. FIFA označila diskusie s odbormi za progresívne a dodala, že zdravie hráčov je jej najvyššou prioritou.



S novým pravidlom však môžu mať niektoré európske kluby problémy, pripomenula agentúra DPA. V Európskej i Konferenčnej lige hrajú tímy aj vo štvrtok večer, ligové zápasy potom zvyčajne v nedeľu. Pri prísnom dodržiavaní 72-hodinovej prestávky by zrejme museli čakať až do pondelka, s čím by mala problém napríklad nemecká Bundesliga. Tá pondelkové termíny zrušila v roku 2021 pre sťažnosti fanúšikov.