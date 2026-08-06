< sekcia Šport
FIFA sa ospravedlnila za plán s podielmi, no podporila Infantina
Infantino čelí obrovskej kritike zo strany viacerých zväzov vrátane Európskej futbalovej únie (UEFA)
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Rabat 6. augusta (TASR) - Vedenie Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) sa ospravedlnilo v súvislosti s kontroverzným plánom predať podiely na budúcich ziskoch z majstrovstiev sveta súkromným investorom. Na stretnutí v marockom Rabate však prítomní členovia FIFA plne podporili svojho prezidenta Gianniho Infantina, ktorý čelí obrovskej kritike zo strany viacerých zväzov vrátane Európskej futbalovej únie (UEFA).
Infantino má „plnú podporu“ predstavenstva FIFA napriek tomu, že bol donútený upustiť od svojho plánu, ktorý nepodporili tri kontinentálne konfederácie. V stredu sa v marockom hlavnom meste konalo krízové stretnutie s vrcholnými predstaviteľmi FIFA, ktoré stoličkou Infantina nateraz neotriaslo. „Generálny tajomník FIFA a členovia výkonného výboru FIFA opätovne potvrdili svoju plnú podporu prezidentovi Giannimu Infantinovi ako jedinému funkcionárovi zvolenému 211 členskými zväzmi. Prezident FIFA na oplátku znovu pripomenul svoju plnú podporu generálnemu tajomníkovi a vedeniu za ich nevyhnutnú a vynikajúcu prácu pri napĺňaní jeho vízie,“ citovali z vyhlásenia agentúry DPA a AFP.
Vo vyhlásení vedenie FIFA uznalo, „že došlo aj k chybám po tom, čo sa návrh dostal do médií“. FIFA predložila tento plán s tvrdením, že by mohla získať až 4,2 miliardy dolárov na základe ocenenia novej komerčnej dcérskej spoločnosti s názvom FIFA Forward Enterprise (FFE) na 20 miliárd dolárov, ktorá by podľa návrhu organizovala podujatia ako MS a MS klubov. Uviedla, že v prípade schválenia by projekt mohol na začiatku roka 2027 poskytnúť každej z 211 členských federácií FIFA jednorazovú platbu vo výške 20 miliónov dolárov a zvýšiť ich pridelené finančné prostriedky na cyklus 2027–2030 z 8 miliónov dolárov na 20 miliónov dolárov.
Tento krok nezapôsobil ako lákalo, práve naopak, vyvolal búrlivú negatívnu reakciu. UEFA vo štvrtok pohrozila bojkotom svetového šampionátu, proti návrhu sa postavilo 55 členských krajín UEFA, pričom sa k nim pridali aj severoamerická CONCACAF a Ázijská futbalová konfederácia. Infantino po tlaku svoj plán v sobotu stiahol a zvolal stretnutie v Rabate.
Infantino má „plnú podporu“ predstavenstva FIFA napriek tomu, že bol donútený upustiť od svojho plánu, ktorý nepodporili tri kontinentálne konfederácie. V stredu sa v marockom hlavnom meste konalo krízové stretnutie s vrcholnými predstaviteľmi FIFA, ktoré stoličkou Infantina nateraz neotriaslo. „Generálny tajomník FIFA a členovia výkonného výboru FIFA opätovne potvrdili svoju plnú podporu prezidentovi Giannimu Infantinovi ako jedinému funkcionárovi zvolenému 211 členskými zväzmi. Prezident FIFA na oplátku znovu pripomenul svoju plnú podporu generálnemu tajomníkovi a vedeniu za ich nevyhnutnú a vynikajúcu prácu pri napĺňaní jeho vízie,“ citovali z vyhlásenia agentúry DPA a AFP.
Vo vyhlásení vedenie FIFA uznalo, „že došlo aj k chybám po tom, čo sa návrh dostal do médií“. FIFA predložila tento plán s tvrdením, že by mohla získať až 4,2 miliardy dolárov na základe ocenenia novej komerčnej dcérskej spoločnosti s názvom FIFA Forward Enterprise (FFE) na 20 miliárd dolárov, ktorá by podľa návrhu organizovala podujatia ako MS a MS klubov. Uviedla, že v prípade schválenia by projekt mohol na začiatku roka 2027 poskytnúť každej z 211 členských federácií FIFA jednorazovú platbu vo výške 20 miliónov dolárov a zvýšiť ich pridelené finančné prostriedky na cyklus 2027–2030 z 8 miliónov dolárov na 20 miliónov dolárov.
Tento krok nezapôsobil ako lákalo, práve naopak, vyvolal búrlivú negatívnu reakciu. UEFA vo štvrtok pohrozila bojkotom svetového šampionátu, proti návrhu sa postavilo 55 členských krajín UEFA, pričom sa k nim pridali aj severoamerická CONCACAF a Ázijská futbalová konfederácia. Infantino po tlaku svoj plán v sobotu stiahol a zvolal stretnutie v Rabate.